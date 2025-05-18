批林沛祥、翁曉玲具獨裁上對下惡習 黃帝穎：應被民主汰除

律師黃帝穎。（資料照）

2025/05/18 13:19

〔記者謝君臨／台北報導〕「基隆絕沛」罷免國民黨立委林沛祥最後一個週末假日，來自全國各地的志工都到基隆幫忙，加強陸戰衝刺，預計22日到基隆市選舉委員會送件。針對林自稱是「top one percent 」，並羞辱罷團是「社會邊緣人」等語，律師黃帝穎批評，只有獨裁者才會有「上對下」想法，林明顯違反民主普世價值，應被民主汰除。

黃帝穎表示，林沛祥自稱「top one percent 」，更羞辱基隆市民組成的罷團「不是正常人」、「像路邊失敗的塗鴉」、「像狗狗吃壞肚子拉出來的東西」，是「社會邊緣人」等語。

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他批評，只有獨裁者才會有「上對下」想法，民主普世價值是「人民是主人」，立委是民意代表，「民主正當性」來自選民，沒有上對下、更不會自傲地辱罵人民，但林沛祥竟自傲「top one percent」，更把基隆公民罷團當「社會邊緣人」，林明顯違反民主普世價值，應該被民主汰除。

黃帝穎指出，無獨有偶，國民黨立委翁曉玲質詢行政院長時，也傲慢稱是「上對下」，違反世界民主國家「權力分立」常識，從此被酸「翁上人」。翁上人的獨裁惡習時常發作，例如：對其他同樣代表民意的立委怒嗆「我就是比你大」、對奧運金牌麟洋配強迫貼上「中國人驕傲」等。

黃帝穎認為，翁曉玲和林沛祥有相同上對下的獨裁惡習，顯然不適任立委，二人都該被民主汰除。

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