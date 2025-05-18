台灣健康科技展日內瓦揭幕 邱泰源籲國際挺台灣參與WHO

衛福部長邱泰源率領世衛行動團參與展覽，並體驗「雄感動」遊戲互動復健機。（台灣聯合國協進會提供）

2025/05/18 12:58

〔記者黃靖媗／台北報導〕世界衛生大會（WHA）19日將在日內瓦召開，台灣聯合國協進會於瑞士日內瓦火車站大廳舉辦的「攜手推動全球健康，台灣科技促進世界衛生組織三大核心支柱」展覽17日下午3時正式揭幕，展期預計至19日下午。衛福部長邱泰源表示，呼籲國際社會，以公平與專業為原則，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際衛生機構。

協進會指出，衛福部長邱泰源所率領的世衛行動團與和立法委員組成的世衛視導團皆親自參與展覽；展覽開幕由「Puzangalan希望兒童合唱團」演唱望春風、天黑黑、Heiyuin等多首歌曲，本次策展也與多家台灣新創團隊合作，展出大語言模型慢性病管理系統、區塊鏈健康憑證平台、隱私保護型跌倒偵測系統等，展現台灣如何以創新科技實踐全球健康願景。

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策展負責人、台灣聯合國協進會成員董乃昀表示，本次展覽以世界衛生組織的「三十億人目標」（Triple Billion Goals）為策展主軸，聚焦在「增加全民健康覆蓋」、「應對醫療緊急情況」與「提升健康與福祉」三大方向，台灣在疫情期間展現的科技治理與公衛能力已成為國際借鏡，盼藉這次展覽讓世界看到台灣如何用科技促進全球健康。

衛福部長邱泰源表示，台灣的全民健康保險制度，在疫情期間展現出彈性應變與全民動員的制度韌性，這正是世界衛生組織三大核心支柱中「增加全民健康覆蓋」的具體實踐，台灣以數位科技協助邊境管控、疫苗分配與醫療資源調度，成功避免醫療崩潰。

邱泰源也呼籲國際社會，以公平與專業為原則，支持台灣參與WHO等國際衛生機構，因為「唯有讓所有有能力貢獻的地方都能參與，全球健康才真正能實現永續」。

衛福部次長呂建德也對展覽規模和內容表示肯定，並表示，展覽展現出台灣對全球公共衛生的承諾，台灣希望成為全球健康合作夥伴，創造更好的世界。

世衛視導團成員、民進黨立委王正旭也表示，健康就是人權，他們願意把台灣經驗分享給全球；國民黨立委王育敏則說，不分朝野共同努力，希望明年可以進入WHA。

常務理事、新北市議員陳乃瑜表示，健康不分種族與國界，是全球的共同責任，台灣在醫療能力上早已展現出具有WHO會員國的潛力，他們會繼續進行國際社會溝通，「台灣不只是參與者，更是貢獻者」。

台灣聯合國協進會於瑞士日內瓦火車站大廳舉辦的「攜手推動全球健康，台灣科技促進世界衛生組織三大核心支柱」展覽17日下午3時正式揭幕。（台灣聯合國協進會提供）

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