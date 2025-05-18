世壯運出包連連 侯友宜緩頰：開幕式非常精彩

新北市長侯友宜（中）今天到法鼓山，受訪被問及雙北世壯運頻出狀況，他緩頰說，開幕典禮表現非常精彩，獲得許多國外重要人士的肯定。（記者陳奕劭攝）

2025/05/18 11:56

〔記者陳奕劭／新北報導〕雙北世界壯年運動會開幕沒多久，卻接連出現開幕晚宴讓選手席地而坐、大禮包乾燥劑遇水自燃、彭政閔英文名打成「林郁婷」等狀況，挨批出包不斷。對此，新北市長侯友宜緩頰說，昨天（17日）舉行的開幕式非常精彩。被問開幕式致詞特別感謝台北市前市長柯文哲的貢獻，侯友宜說，所有為世壯運努力的人，說要說聲謝謝。

侯友宜參加法鼓山「朝山、浴佛、禮觀音」活動受訪表示，世壯運歷經多年籌備，昨天舉行的開幕典禮非常震撼，許多精彩表演得到很多重要人士的肯定，這都要歸功幕後的工作團隊，以及辛苦的表演工作者。

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他指出，未來還有兩個禮拜，大家好好用熱情的雙手接待參與的選手們，尤其到台灣各地旅遊的時候，看到世壯運的選手們時，要以開心、微笑來建構起某一個橋樑，更重要的是與他們「SAY HELLO」一下，彼此之間的問候可以拉近你、我之間的距離，讓從國外來的選手、貴賓，都能感受台灣人文之美。

媒體詢問，侯友宜世壯運開幕式致詞時，特別感謝柯文哲的貢獻，提及他們曾經一起為了世壯運努力過。侯友宜回應，一個重大的國際賽能夠辦得成功，每一個過程他都非常感恩，所有人在角色努力付出，一起為活動努力，他們都要跟他說一聲「謝謝」。

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