為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    世壯運出包連連 侯友宜緩頰：開幕式非常精彩

    新北市長侯友宜（中）今天到法鼓山，受訪被問及雙北世壯運頻出狀況，他緩頰說，開幕典禮表現非常精彩，獲得許多國外重要人士的肯定。（記者陳奕劭攝）

    新北市長侯友宜（中）今天到法鼓山，受訪被問及雙北世壯運頻出狀況，他緩頰說，開幕典禮表現非常精彩，獲得許多國外重要人士的肯定。（記者陳奕劭攝）

    2025/05/18 11:56

    〔記者陳奕劭／新北報導〕雙北世界壯年運動會開幕沒多久，卻接連出現開幕晚宴讓選手席地而坐、大禮包乾燥劑遇水自燃、彭政閔英文名打成「林郁婷」等狀況，挨批出包不斷。對此，新北市長侯友宜緩頰說，昨天（17日）舉行的開幕式非常精彩。被問開幕式致詞特別感謝台北市前市長柯文哲的貢獻，侯友宜說，所有為世壯運努力的人，說要說聲謝謝。

    侯友宜參加法鼓山「朝山、浴佛、禮觀音」活動受訪表示，世壯運歷經多年籌備，昨天舉行的開幕典禮非常震撼，許多精彩表演得到很多重要人士的肯定，這都要歸功幕後的工作團隊，以及辛苦的表演工作者。

    他指出，未來還有兩個禮拜，大家好好用熱情的雙手接待參與的選手們，尤其到台灣各地旅遊的時候，看到世壯運的選手們時，要以開心、微笑來建構起某一個橋樑，更重要的是與他們「SAY HELLO」一下，彼此之間的問候可以拉近你、我之間的距離，讓從國外來的選手、貴賓，都能感受台灣人文之美。

    媒體詢問，侯友宜世壯運開幕式致詞時，特別感謝柯文哲的貢獻，提及他們曾經一起為了世壯運努力過。侯友宜回應，一個重大的國際賽能夠辦得成功，每一個過程他都非常感恩，所有人在角色努力付出，一起為活動努力，他們都要跟他說一聲「謝謝」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播