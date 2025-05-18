世壯運開幕狂出包淪國際笑柄 康家瑋：北市府責無旁貸

康家瑋說，北市府籌辦三年的世壯運，如今從文宣、行銷、商品到現場規劃全都一團亂。（康家瑋提供）

2025/05/18 11:41

〔記者劉詠韻／台北報導〕2025雙北世壯運於昨（17）日晚上舉辦開幕儀式，然而從場內到場外缺失頻傳，台北市全民運動推廣協會理事長康家瑋也痛批北市府規劃失能導致造成觀禮者與選手不便，一場國際盛事如今淪為國際笑柄，令人瞠目結舌。

康家瑋表示，昨晚開幕典禮購票民眾入口僅有一處，導致排隊動線一路從逸仙路排到光復南路，不幸中的萬幸，開始入場時天氣已放晴，否則若讓民眾冒雨大排長龍，恐對隊伍中的長者影響最大，還沒進場就先感冒。

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康家瑋指出，世壯運網路售票儘管已經顯示完售，但現場提供給選手的一、二樓座位卻仍有大量空位，無論是表演者在表演或貴賓致詞時都相當尷尬，甚至還被部分選手批評無國際賽規模，如此國際盛事現場門可羅雀、品質欠佳恐是近年世壯運罕見，顯見北市府行銷不力、規劃失當，讓世界看笑話。

康家瑋續指，典禮從7點開始，但最大的轉播螢幕直至約8點半才打開，兩側的小螢幕雖然從一開始就打開，但始終難以看清，且五樓座位的視線還會被設備擋住，導致有些民眾甚至索性拿出手機看轉播，「北市府根本是讓民眾付錢買票進場滑手機」。

康家瑋說，北市府籌辦三年的世壯運，如今從文宣、行銷、商品到現場規劃全都一團亂。他痛批，北市府不僅是讓台灣丟盡顏面，若此次賽事無法力挽狂瀾，更會導致台灣未來爭取國際體育賽事難上加難，耗費十幾億卻賠了夫人又折兵，北市府責無旁貸。

康家瑋說，北市府籌辦三年的世壯運，如今從文宣、行銷、商品到現場規劃全都一團亂。（康家瑋提供）

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