為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    批賴清德以罷免取代溝通 朱立倫：創最詭異的民主奇蹟

    國民黨主席朱立倫出席「反惡霸、戰獨裁」台北市士林北投場政策說明會，朱立倫向民眾宣導反惡霸。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席朱立倫出席「反惡霸、戰獨裁」台北市士林北投場政策說明會，朱立倫向民眾宣導反惡霸。（記者王藝菘攝）

    2025/05/18 11:28

    〔記者何玉華／台北報導〕總統賴清德就職將滿一週年，昨天接受網路頻道專訪，針對在野黨稱要罷免總統表示，「這是立法委員所擁有的憲政權力，我必須尊重」；國民黨主席朱立倫今（18）受訪表示，賴清德眼中只有鬥，若遇到「朝小野大」就透過罷免來解決，質疑是要創下全世界民主的最詭異奇蹟嗎？並指賴清德完全拒絕與在野黨溝通，只會鬥在野黨，「這叫更大的民主還是專制獨裁？」

    賴清德就職將滿一週年前夕，接受網路頻道專訪時，針對近來公民團體發起的大罷免表示，當罷免成為大家都可以接受的時候，會成為直接民權，這是民主的深化；就算在野黨要罷免總統，他會尊重立委擁有的憲政權力。

    朱立倫今天上午出席台北市北投士林「反惡霸、戰獨裁」政策說明會前，被問到對賴清德就職週年前受訪所說的內容時，朱立倫表示，他相信所有民主國家都不希望發生罷免，朝野應該透過溝通、對話化解爭議。很可惜，這一年來，賴清德的字典裡面沒有和、沒有溝通、沒有對話；在野黨一在提出朝野坐下來對談解決問題，賴總統完全置之不理。

    朱立倫表示，這一年來，大家看得很清楚，賴清德的眼中只有鬥。按照賴清德的講法就是透過罷免來解決「朝小野大」，那不是要創下全世界的民主的最詭異的奇蹟嗎？以前陳水扁總統時代，「朝小野大」比現在更嚴重，陳水扁可以面對、可以解決，賴清德完全只有鬥、透過罷免在野黨來解決呢？那台灣以後就不斷的罷免、罷免、罷免，每一年都罷免一次，然後選輸了就推翻重選，那以後乾脆改為一年改選一次，不是最方便嗎？

    朱立倫質疑賴清德「為什麼不能夠透過溝通呢？」指賴清德眼中只有罷免，只有他成為多數、成為獨裁者、成為能夠專制的一個領導者，才是民主嗎？「不要話講得這麼這麼好聽，實際上完全不願意做任何溝通的事情。」每天製造政治動亂，沒有辦法朝野對談，不願意做任何的溝通，在野黨不斷的呼籲舉辦國事會議也好，朝野對談也好，或者任何溝通也好，賴清德都拒絕、完全把溝通的門都關起來，只會鬥在野黨，這叫更大的民主還是專制獨裁？

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播