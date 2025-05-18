批賴清德以罷免取代溝通 朱立倫：創最詭異的民主奇蹟

國民黨主席朱立倫出席「反惡霸、戰獨裁」台北市士林北投場政策說明會，朱立倫向民眾宣導反惡霸。（記者王藝菘攝）

2025/05/18 11:28

〔記者何玉華／台北報導〕總統賴清德就職將滿一週年，昨天接受網路頻道專訪，針對在野黨稱要罷免總統表示，「這是立法委員所擁有的憲政權力，我必須尊重」；國民黨主席朱立倫今（18）受訪表示，賴清德眼中只有鬥，若遇到「朝小野大」就透過罷免來解決，質疑是要創下全世界民主的最詭異奇蹟嗎？並指賴清德完全拒絕與在野黨溝通，只會鬥在野黨，「這叫更大的民主還是專制獨裁？」

賴清德就職將滿一週年前夕，接受網路頻道專訪時，針對近來公民團體發起的大罷免表示，當罷免成為大家都可以接受的時候，會成為直接民權，這是民主的深化；就算在野黨要罷免總統，他會尊重立委擁有的憲政權力。

請繼續往下閱讀...

朱立倫今天上午出席台北市北投士林「反惡霸、戰獨裁」政策說明會前，被問到對賴清德就職週年前受訪所說的內容時，朱立倫表示，他相信所有民主國家都不希望發生罷免，朝野應該透過溝通、對話化解爭議。很可惜，這一年來，賴清德的字典裡面沒有和、沒有溝通、沒有對話；在野黨一在提出朝野坐下來對談解決問題，賴總統完全置之不理。

朱立倫表示，這一年來，大家看得很清楚，賴清德的眼中只有鬥。按照賴清德的講法就是透過罷免來解決「朝小野大」，那不是要創下全世界的民主的最詭異的奇蹟嗎？以前陳水扁總統時代，「朝小野大」比現在更嚴重，陳水扁可以面對、可以解決，賴清德完全只有鬥、透過罷免在野黨來解決呢？那台灣以後就不斷的罷免、罷免、罷免，每一年都罷免一次，然後選輸了就推翻重選，那以後乾脆改為一年改選一次，不是最方便嗎？

朱立倫質疑賴清德「為什麼不能夠透過溝通呢？」指賴清德眼中只有罷免，只有他成為多數、成為獨裁者、成為能夠專制的一個領導者，才是民主嗎？「不要話講得這麼這麼好聽，實際上完全不願意做任何溝通的事情。」每天製造政治動亂，沒有辦法朝野對談，不願意做任何的溝通，在野黨不斷的呼籲舉辦國事會議也好，朝野對談也好，或者任何溝通也好，賴清德都拒絕、完全把溝通的門都關起來，只會鬥在野黨，這叫更大的民主還是專制獨裁？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法