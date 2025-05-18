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    世壯運爭議連環爆 周軒點名她可能「背鍋」

    周軒指出，林奕華（中）是世壯運主任委員，並說：「世壯運的鍋就是林奕華要扛了。」（資料照）

    周軒指出，林奕華（中）是世壯運主任委員，並說：「世壯運的鍋就是林奕華要扛了。」（資料照）

    2025/05/18 11:52

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2025雙北世界壯年運動會昨日（17日）開幕，不過早在世壯運開幕前就有許多亂象出現，包括翻譯錯誤、地點標示不清、場地不完善等，甚至給選手的禮包中也出現智慧手錶「不準」、乾燥劑自燃等問題。政治工作者周軒在臉書貼出「世壯運執行委員會委員名單」，其中「主任委員」即為台北市副市長林奕華，周軒認為，「世壯運的鍋」看來就是林奕華要扛了。

    周軒提到，林奕華在當北市副市長之前就是大安區的立委，但諷刺的是，她很有可能是大安區國民黨籍立委羅智強被罷免掉之後，回鍋幫國民黨守住大安區勝率最高的人選，「就這張表格來看，世壯運的鍋就是副市長林奕華要扛了」。

    周軒今日也在臉書貼出台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜與國民黨籍台北市立委徐巧芯、賴士葆、王鴻薇、李彥秀及羅智強的合照。周軒提到，蔣萬安跟侯友宜不忘把「國民黨台北五壯士」叫來世壯運開幕式加油喊聲，他頓時覺得世壯運對蔣萬安來說也不重要了因為蔣萬安「滿腦子只想要選總統」。周強調，只要這其中有任何一位藍委被罷免，蔣萬安的總統路就毀了，就跟北市府主辦的世壯運一樣。

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