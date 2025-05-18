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    重返倫敦政經學院演講 蔡英文：在母校打下學術與政治發展基礎

    前總統蔡英文18日返回母校英國倫敦政經學院（LSE），以「在重塑秩序的時代：台灣作為穩定力量的角色」為題演講。（圖擷取自蔡英文臉書）

    前總統蔡英文18日返回母校英國倫敦政經學院（LSE），以「在重塑秩序的時代：台灣作為穩定力量的角色」為題演講。（圖擷取自蔡英文臉書）

    2025/05/18 10:44

    〔記者陳昀／台北報導〕前總統蔡英文18日返回母校英國倫敦政經學院（LSE），以「在重塑秩序的時代：台灣作為穩定力量的角色」為題演講，她也在臉書發文分享，她在LSE學會了批判性思考、學會了聆聽，為之後在學術與政治上的發展，打下堅實基礎。

    蔡英文表示，上次來到這裡已經是十多年前的事，能在擔任總統8年後回到母校——倫敦政經學院LSE，對她而言意義非凡。她曾經在這裡遇見來自世界各地、不同學科背景的學生與教授，非常享受這裡多元且充滿活力的學術氛圍，也很珍惜那時對於國際與各自國內議題的深入討論。

    蔡英文分享，她最喜歡去的地方之一，是羅斯伯里大道（Rosebery Avenue）宿舍的廚房。雖然宿舍一樓有食堂，但每層樓都有自己的小廚房，學生們可以在那裡泡茶、吃點心，甚至煮一碗熱湯，她在那裡遇見不少有趣的人、學習陌生領域的知識，是她在LSE最難忘的經驗之一。

    蔡英文指出，在LSE的歲月，大幅提升了她的英語能力與溝通技巧，她學會了批判性思考，更重要的是，學會了聆聽，特別是對那些與她意見不同的人，這段經歷，讓她能夠成為一位稱職的貿易談判代表，為之後在學術與政治上的發展，打下堅實基礎。

    蔡英文說，今天她以「在重塑秩序的時代：台灣作為穩定力量的角色」為題，跟學弟妹分享，台灣能夠走過每一次全球貿易危機的原因之一，是我們從未倒退到保護主義的思維中。相反地，我們選擇鞏固經濟基本面，強化產業競爭力。

    蔡英文說，在每一次關鍵轉折點上，台灣政府都大量投入於人力資本與基礎建設，並積極刺激內需、提升經商環境與國際競爭力。同時，政府也大力支持企業自我升級、重新定位供應鏈角色，提升整體韌性與效率。

    蔡英文指出，正是這種積極面對挑戰的態度，使台灣能夠在面對中國「紅色供應鏈」的競爭時，另闢蹊徑。當中國企業以政府補貼進行削價競爭時，台灣企業選擇不參與「價格戰」，而是致力於在全球供應鏈中，成為不可或缺的關鍵零組件提供者。

    她進一步說，這也就是我們常說的「隱形冠軍」策略。台灣企業專注於利基市場，在這些領域提供最優質的產品與最可靠的服務，成為全球供應鏈中不可或缺的夥伴。

    如今，台灣已是世界上「隱形冠軍」密度最高的國家。當然，我們也有一位不那麼「隱形」的冠軍，那就是我們的半導體產業，特別是台積電，在未來人工智慧時代中扮演關鍵角色。

    蔡英文說，台灣過去因應全球貿易體系多次調整的經驗，也讓我們更有信心應對目前美國政府以關稅為手段、希望縮小貿易逆差的政策。她相信，現任台灣政府將全力以赴，積極與美國展開建設性對話，協助產業調整，維護國內經濟與金融穩定，讓台灣繼續保持競爭力，並持續對全球貿易體系作出貢獻，成為世界可靠的夥伴。

    蔡英文也強調，台灣不僅可以，而且應該在尋求全球新平衡的過程中，扮演更積極的角色。台灣已經在多次動盪時刻中展現出韌性，並證明我們是值得信賴的夥伴。

    前總統蔡英文18日返回母校英國倫敦政經學院（LSE），以「在重塑秩序的時代：台灣作為穩定力量的角色」為題演講。（圖擷取自蔡英文臉書）

    前總統蔡英文18日返回母校英國倫敦政經學院（LSE），以「在重塑秩序的時代：台灣作為穩定力量的角色」為題演講。（圖擷取自蔡英文臉書）

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