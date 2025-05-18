世壯運「四邊包繩」被笑翻 郝明義諷：四方包庇不道歉

有網友發現，世壯運大型形象看板直接印出「四邊包繩不打洞」，讓人看了一頭霧水。（擷取自Threads）

2025/05/18 10:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025雙北世界壯年運動會5月17日開幕，不過早在世壯運開幕前，在各項層面就已出現許多亂象，包括選手禮包的智慧手錶「不準」、禮包內乾燥劑自燃、資訊看板簡化或錯字、賽制混亂等問題。前國策顧問、大塊文化董事長郝明義對此在臉書發文批評：「四邊包繩不打洞，四方包庇不道歉。實力深厚。」

郝明義首先就拿世壯運志工證英文名翻譯錯誤一事揶揄，提到他問ChatGPT：「照『王得權』這個名字翻譯為『Get Right King』的思路，『郝明義』可以怎麼翻譯，GPT 想出了這個說法：『Hot Mini Yeast』（郝明義 → 熱的迷你酵母，有種莫名奇妙的可愛感）。」郝明義也說：「出版業不好經營，真的不是沒有原因。這幾天雙北市政府辦世壯運鬧出來這麼多匪夷所思的新聞，大家忙著追劇都來不及了，還有空看書嗎？」

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郝明義引述紀錄片導演賀照緹參加世壯運的所見所聞，內容提到：「每個置物櫃都有垃圾—我不信邪的開了好幾個櫃子：用過的衛生紙、口罩、吸管、免洗筷、竟然還有醫院發出的藥袋、櫃子深處都是神秘廢棄物。然後，一張椅子也沒有，整間更衣室的女人光著身子搖搖晃晃穿內褲和褲子。」郝明義說，他看到世壯運的晚宴有那麼多人只能席地而坐，還是覺得荒謬；但是當他看到這篇文章的內容之後，認為這真的是「台北攤到國際上的悲劇和驚悚劇」。

郝明義表示，以前不管中央或地方政府官員辦活動出紕漏，都總會有人出來道個歉，但他質疑：「這次到現在，有人聽見有任何人出面說一聲不好意思嗎？不是要講廉恥嗎？羞恥的底限呢？四邊包繩不打洞。四方包庇不道歉。實力深厚。」

世壯運亂象頻傳，前國策顧問郝明義對此在臉書發文批評：「四邊包繩不打洞，四方包庇不道歉。實力深厚。」（資料照）

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