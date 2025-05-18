代表台灣出席新教宗就職 陳建仁:盼良十四世訪台

前副總統陳建仁擔任總統特使，16日晚間偕同夫人羅鳳蘋啟程，參加天主教新任教宗良十四世就職典禮。左為外交部政次吳志中。 （記者劉信德攝）

2025/05/18 08:16

〔中央社〕前副總統陳建仁今天將代表台灣出席新教宗良十四世就職典禮，他昨晚受訪表示，盼教宗有朝一日能來台灣訪問；他也在西裝別上「Team Taiwan」（台灣隊）胸針，呼籲朝野在外交上應團結一致，讓台灣成為國際堅強團隊。

陳建仁、外交部政次吳志中昨天下午搭機抵達羅馬，旋即前往羅馬本篤會修院參加「為台灣祈福」彌撒，並在晚間與在梵蒂岡的台灣神職人員餐敘。他在晚宴前接受媒體聯訪，談到此次擔任總統特使參加教宗良十四世就職典禮的使命。

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陳建仁表示，這次總統賴清德特別指示他，代表賴總統、副總統蕭美琴向良十四世致上最高敬賀之意，盼台梵繼續加強邦誼，一起努力促進世界和平、維持社會公義，向弱勢團體提供更好照顧，並期待兩國在人道救援能有更多合作，共同珍惜自由、民主、法治等普世價值。

陳建仁表示，賴總統很關心台梵關係是否能更上層樓，讓彼此有更多互信，增進邦誼。

教宗良十四世（Pope Leo XIV）選擇此一名號，意在推崇已故教宗良十三世的精神。陳建仁昨天下午參加「為台灣祈福」彌撒，舉行地點本篤會修會的土地正是教宗良十三世所贈，促成與新教宗另一巧妙連結。

這場彌撒由新竹教區主教李克勉主祭，台中教區主教蘇耀文、台北總教區輔理主教趙永吉、旅義台灣神父徐千邦、吳孟哲，及在台求學多年的日籍神父山口聖智共祭。

篤信天主的陳建仁表示，這場祈福彌撒首先為良十四世祈禱，盼新教宗帶領教廷、全球天主教會、友好國家，合作照顧勞工、移工難民、弱勢，也祈禱天主讓新教宗在任內，使教廷得到全球重視，成為道德與促進和平的領袖。

陳建仁說，彌撒第二重點是為台灣的和平安定祈禱，希望在台灣大家互相幫助、和好共處，使台灣蓬勃發展、經濟繁榮，對亞太和平穩定扮演關鍵重要角色，跟理念相同國家共同發展。

陳建仁說，彌撒還為所有主教、神職人員、教友祈禱，希望天主教在台灣更蓬勃發展，不論在教育、文化、醫療、弱勢照顧方面，都能更加精進，讓台灣民眾更有感。

陳建仁表示，彌撒最後為在教廷工作的外交人員祈禱，盼他們成為台梵橋梁，使兩國邦誼永固，有更好的外交溝通，「當然很盼望教宗有一天能來拜訪台灣 ，讓台灣所有天主教徒都能感到教宗對台灣的關愛。」

陳建仁、吳志中今天都在西裝上別著「TEAM TAIWAN」別針，陳建仁夫人羅鳳蘋外套也有大大TAIWAN字樣，展現超高識別度。陳建仁受訪時大方展示別針，他強調台灣需要變成一個很堅強的團隊，在國際活動上朝野應該團結一致，此外，台灣希望跟全世界友好國家組成自由民主團隊，一起促進世界和平、經濟繁榮、照顧弱勢。（編輯：陳慧萍）1140518

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