蔡英文倫敦政經學院演說 對台灣因應貿易變局有信心

前總統蔡英文（左）17日在倫敦政經學院發表演說，候任法學院院長莫瑞（右）致詞時歡迎蔡英文至LSE法學院任教。（中央社）

2025/05/18 08:03

〔中央社〕前總統蔡英文訪問英國，今天在倫敦政經學院（LSE）發表演說。她指出，台灣已有多次因應全球貿易體系調整的經驗，這讓台灣更能有信心應對美國政府以關稅為手段、期望縮小貿易逆差的政策。

蔡英文並提到，她相信台灣現任政府將全力以赴，積極與美國展開建設性對話，並協助產業調整，維護國內經濟與金融穩定，讓台灣繼續保持競爭力、持續對全球貿易體系作出貢獻。

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今天在LSE的演說以學生聽眾為主，未開放媒體參與，但接受聽眾提問。

根據數名在場聽眾轉述，擔任主持人與對談人的LSE候任法學院院長莫瑞（Andrew Murray）開場致詞提到，蔡英文在LSE取得法學博士學位，她的論文指導教授艾略特（Michael Elliott）可惜已於2016年過世。莫瑞相信艾略特必定為蔡英文的成就感到驕傲；若艾略特還在世，應該會想在場聆聽蔡英文演說。

莫瑞並在介紹蔡英文時說，蔡英文在台灣的大學院校擔任法學教授多年，而身為候任院長，莫瑞稱他歡迎蔡英文至LSE法學院任教。莫瑞接著以LSE校長克雷默（Larry Kramer）名義，歡迎蔡英文登台演說。

蔡英文開場提到，她上次回到LSE應該已是10多年前；能夠重返倫敦，特別是在擔任台灣總統8年之後，還能回到LSE，對她而言意義非凡。來到LSE勾起她研究生時期的許多美好回憶，包括校園內對各項國內外議題的深入討論。

蔡英文回憶起她當時最喜愛的地方之一，也就是位於羅斯伯里大道（Rosebery Avenue）的LSE學生宿舍廚房。宿舍在各樓層設有小廚房，供學生們泡茶、吃點心、煮湯。蔡英文說，她在那裡遇見不少有趣的人，和他們對話、向他們學習，是難忘經驗。

她提到，在LSE求學大幅提升了她的英語能力和溝通技巧。她也學會批判性思考，但更重要的，是她學會「聆聽」，特別是對與她抱持不同意見的人。

她說，這樣的經歷讓她能夠成為一位「稱職的貿易談判代表」，並為她之後在學術與政治上的發展打下堅實基礎。

在花了一些篇幅闡述自己在LSE的求學收穫、並勉勵學生珍惜所學以應對當今充滿挑戰的世界後，蔡英文話鋒一轉，談及地緣政治新局勢，以及原有的貿易和安全秩序正面臨高度不確定性。她指出，當前的貿易衝突正在動搖近數十年來的國際貿易規則和秩序。

既有全球貿易體系於第二次世界大戰之後興起。1944年布列敦森林會議（Bretton Woods Conference）為戰後全球貿易與金融架構奠定基礎，而世界貿易組織（WTO）等機制則致力於降低貿易壁壘、推動多邊合作。這套制度在過去幾十年促成全球前所未見的和平繁榮，並促進國際社會的合作精神。然而，這個體系也歷經多次失衡與調整。

蔡英文指出，來自美國的政策變化已迫使各國政府和企業紛紛調整，以維持經濟和金融穩定，許多政府也選擇與美國進行雙邊談判。

不過，歷史經驗顯示，唯有「多邊」體制能為全球提供長久解方。也就是說，唯有主要利益關係方的通力合作和協調，才能夠重塑全球貿易架構，建立更平衡、永續的新秩序。

蔡英文說，台灣近幾十年歷經多次全球危機，而每一次台灣都化危機為轉機、進一步推動轉型與升級，讓經濟體質更為強健，且台灣從未倒退至保護主義思維。

蔡英文強調，台灣不僅可以、而且應該在尋求全球新平衡的過程中，扮演更積極角色。台灣已在多個動盪時刻展現韌性，並證明自己是值得信賴的夥伴。

另一方面，除了貿易秩序「再平衡」的挑戰，全球安全環境也日益嚴峻。當面臨貿易與安全的雙重壓力，確保民主制度的效能與社會的團結，格外重要。

蔡英文指出，對台灣人而言，「韌性」絕非僅是口號；台灣如今面對的外部威脅和威嚇日趨強化，但人民未因此退縮，反而致力於強化自身韌性。「內部韌性」賦予政策制定者更大彈性，以處理對外關係，特別是面對具攻擊性的鄰國，「兩岸關係就是一個具體例子」。

蔡英文說，在她任內，雖然來自中國的威脅日益升高，台灣仍以審慎、負責任的方式，處理兩岸事務、致力維持區域和平穩定。而這一切成就，正是以社會韌性為基礎，「而不是靠犧牲民主與自由，換取政治讓步」。

蔡英文強調，我們正處於全球秩序劇烈變動的時代，過去習以為常的許多事物，正在被挑戰與重塑。儘管如此，有一件事非常清楚，那就是「民主、韌性與夥伴關係」將是面對未來的最堅固基礎。

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