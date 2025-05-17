綠營高雄市長初選加溫 賴瑞隆、許智傑、邱議瑩各出招

賴瑞隆今晚邀請知名馬戲團 Focasa Circus來高雄演出，現場湧入2000人。（記者葛祐豪翻攝）

2025/05/17 21:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長初選逐漸加溫，賴瑞隆、許智傑、邱議瑩今天（17日）各有行程爭取選民支持，賴主打親子路線，邀請知名馬戲團 Focasa Circus來高雄演出；許智傑快閃東京促進台日友好；邱議瑩則獲得大寮里長及里民舉紅布條支持。

賴瑞隆今晚邀請世界級馬戲團FOCASA（福爾摩沙馬戲團），於凹仔底花園市集廣場演出「小鴨爸爸的馬戲派對」，現場湧入超過2000位大小朋友同樂。他強調，FOCASA不僅是台灣之光，更是享譽國內外的馬戲團，演出足跡遍佈世界25個國家、100個城市，甚至有「台灣人一生至少要看過一次的馬戲」美譽，以往多採售票演出，此次特別邀請來高雄開放免費觀賞。

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賴瑞隆提及，10年前舉辦黃色小鴨展，過往也舉辦「小鴨爸爸的氣墊城堡」活動，希望給孩子們最好的藝術饗宴、開拓國際視野，今晚也看到許多孩子臉上快樂的笑容，「未來也將繼續努力，給孩子們更好的未來，讓高雄成為更快樂幸福的城市!」。

長期重視城市發展與經貿推動的許智傑，今天則與同黨立委蔡易餘、凱達格蘭學校執行長陳致中一起前往東京，與日本當地議員、團體及台日產經友好促進會，進行經驗交流之旅。

許智傑表示，鳳山保安堂有個安倍前首相的銅像，日本政要或民間組織來到台灣，都會安排其中一站到鳳山保安堂對其前首相致意，因此他也與日本結上不解之緣，未來也會繼續與日本國會保持良好互動，希望台日共好。

大寮後庄里長鄭德文及200名里民，今天則齊聚曹公圳，掛上印有「高雄市長初選唯一支持邱議瑩立委」的署名紅布條，感謝她爭取曹公圳護欄整修工程，減輕汛期風險。對此，邱議瑩表示，感謝里長與里民們的肯定，一定會更努力打拚。

邱議瑩說，去年拜訪鄭里長時，得知曹公圳兩邊護欄急需整修，便積極協調農水署進行維護工程，並同步美化沿岸景觀，包括規劃更友善樹種、增設夜間照明，結合後庄國小行人步道跟綠廊帶，希望在第2階段可以做好。

許智傑（中）今天與蔡易餘（右）、陳致中（左）前往東京，進行經驗交流之旅。（許智傑提供）

大寮里長與里民齊聚曹公圳，支持邱議瑩（右五）。（邱議瑩提供）

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