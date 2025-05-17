視察鹽水岸內影視基地 卓榮泰：期許產製更多更好作品

行政院院長卓榮泰（中）今天下午視察台南鹽水岸內影視基地。（記者楊金城攝）

2025/05/17 21:27

〔記者楊金城／台南報導〕台南市鹽水岸內影視基地獲得中央「公共建設計畫」補助，今年已有2億元到位，行政院長卓榮泰今天（17日）下午前往視察，他說，一部好的影視作品具有強大影響力，文化的力量很大，期許未來產製更多更好的台灣作品。

卓榮泰說，當前影視市場中，韓國、中國、美國作品易見，台灣作品卻難尋，文化力量侵蝕社會根基，尤其中國的文化入侵台灣非常多且隨時在發生，因此3月國安會議時，總統賴清德就提起要帶動國內影視產業，現在對到中國發展的台灣藝人，發表對台不當言論的後續處置都只是後端，前提要發展國內影視產業，否則又如何期待影視工作者回到台灣，為台灣影視文化工作付出貢獻，岸內基地就是具體實踐振興台灣本土文化產業。

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有121年歷史的鹽水岸內糖廠，在閒置25年後轉型影視基地，是首座由中央與地方合作發展的影視基地，從2018年至今，文化部和台南市政府7年來共投入約8.4億元完成清代、日治、戰後等時代歷史場景、劇組後勤等建設。

岸內影視基地2025至2028年第五期計畫，再獲行政院核定公共建設計畫補助，將再投入16.08億元，其中中央補助11億元，將持續場景興建、搭景補助、倉庫群、劇辦、攝影棚空間修繕、設備採購等完備製片場機能，成為孕育台灣故事的影視基地、培育影視人才和影視文化體驗園區。

卓榮泰在台南市長黃偉哲、文化部次長王時思、立委賴惠員、陳亭妃等人陪同下，參觀影視基地的建設現況；王時思指出，期許岸內影視基地未來產出更多台灣歷史、文化的影視作品，並輸出國外，並考慮基地未來委外專業經營。

黃偉哲表示，岸內影視基地是賴總統任台南市長時規劃的亮點建設，受到電影、藝術與文化界的高度支持，成為發展最迅速、最成熟的影視基地，逐步建設成現今設施完善的專業場域，要感謝中央大力支持。

卓榮泰說，賴總統經常提起岸內影視基地的建設成果，他是「慕名」首次而來，中央盼與地方及影視業合作打造良好環境，唯有文化才能深植社會根基，抵抗外來影響，政府已做好準備，盼與文化界攜手前行。

鹽水岸內影視基地持續搭建時代場景。（記者楊金城攝）

行政院院長卓榮泰視察台南鹽水岸內影視基地。（記者楊金城攝）

鹽水岸內影視基地獲得中央「公共建設計畫」補助。（記者楊金城攝）

台南鹽水岸內影視基地，再獲行政院公共建設計畫補助。（記者楊金城攝）

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