林佳龍接見日本愛媛縣知事 再續台日情誼

外交部長林佳龍15日接見日本愛媛縣知事中村時廣，以及愛媛縣經濟同友會代表幹事大西康司訪團一行。（外交部提供）

2025/05/17 20:05

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍今（17日）在社群分享，15日接見來訪的日本愛媛縣知事中村時廣，以及愛媛縣經濟同友會代表幹事大西康司一行。林佳龍回憶與中村時廣相識多年，老友重逢氣氛格外熱絡，回顧過往合作點滴，從自行車城市外交、地方交流到航線推動，皆成果豐碩，雙方並就持續深化台日地方交流、文化連結與觀光合作等議題交換意見。

林佳龍表示，與中村時廣結緣於其擔任台中市長期間，2017年在捷安特董事長劉金標的鼓勵下，中村時廣率領愛媛縣府團隊來台，親身體驗台灣自行車環島一號線，雙方皆對以單車行銷城市的理念高度認同，一見如故，開啟了台中與愛媛的全面城市交流。林佳龍提到，愛媛縣擁有瀨戶內島波海道，台中則有東豐自行車綠廊，都是自行車愛好者的天堂。值得一提的是，愛媛縣已成功爭取到2027年全球自行車城市大會（Velo-city Global）主辦權，松山市也成為亞洲第二個取得主辦權的城市。

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林佳龍說，2017年他赴日與中村時廣簽署「台中市與愛媛縣友好交流備忘錄」，2018年中村時廣回訪台中，出席「2018台中世界花博」並共同簽署「台中宣言」，讓彼此關係更加緊密。後來林佳龍擔任交通部長期間，中村時廣為促成台灣桃園與日本松山的直飛航線再度來台，如今該航線每週穩定開行三班，已成為台日民間與經濟交流的重要橋樑。

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林佳龍強調，台日情同手足、親如一家。今年初，中村時廣因長年致力推動台日交流，獲頒我國「外交之友貢獻獎」，實至名歸。林佳龍並藉此次會面，再次向中村時廣表達誠摯祝賀與敬意。

中村時廣感性提及，過往訪台行程繁忙，難有機會深入體驗台灣風土民情。林佳龍特別致贈「和林佳龍一起去旅行」與「許文龍的雕塑世界」兩書，期盼他未來有機會按圖索驥，慢慢走讀台灣的歷史與美麗。雙方也幽默交流，林佳龍表示，若中村時廣出版「知事帶你遊日本」一書，他願意協助翻譯並親撰推薦序。中村時廣則笑約林佳龍再訪愛媛，出版「佳龍帶你遊愛媛」，讓更多台灣朋友認識這片充滿魅力的地方。

林佳龍與中村時廣最後在玉山照片前駐足，林佳龍介紹玉山為台灣最高峰，儘管仰之彌高卻容易親近，他也已4度完登玉山，林並邀請中村時廣親自來體驗台灣的自然壯麗，也期盼未來能儘快與中村時廣再次見面。

林佳龍向愛媛縣知事中村時廣介紹玉山。（外交部提供）

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