烏龍！罷免魯明哲的社群帳號遭盜？領銜人羅怡雯：溝通失誤

「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」社群帳號遭盜？罷免魯明哲領銜人羅怡雯（圖）表示，因未好好溝通，而造成「被盜」誤會。（取自Threads「中壢·破蛋除魯·罷免魯明哲」）

2025/05/17 19:59

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市第三選區「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」罷免立委魯明哲總召Dora昨說團隊社群帳號遭盜，無法登入，前天向台北市警方報案。領銜人羅怡雯表示，因近期收件較忙，未好好溝通，造成「被盜」誤會，這非內鬥，而是民主行動的自然現象，大家目標都是拉下魯明哲，目前距130%安全份數已差1000份內，大家應繼續將專注力放在二階補件、後續投票，共同完成罷免藍委的民主公民集體實踐。

Dora昨晚先透過桃二「全力一擊」罷免立委涂權吉團隊臉書，聲明「由於桃三社群帳號被奪走，近期關於桃三的訊息 請暫時關注桃二社群」，接著羅怡雯在今天深夜也發聲明說到，團隊臉書及GOOGLE帳號、密碼原為若干幹部共同管理，想變更密碼權限，Dora未事先向幹部求證確認密碼有無變更及原因，就冒然向警察機關提出告訴，恐浪費司法資源，且使志工蒙受本不必要偵查程序困擾。

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領銜人羅怡雯一度被移出志工群組

「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」最新聲明指出，近日運作過程，因溝通誤會，領銜人羅怡雯一度被移出志工群組，Dora也疑遇帳號遭盜用，導致對外發布訊息出現混亂。對此，團隊深感遺憾，並已啟動內部檢討與調整機制，進行內部溝通與修補，確保未來類似事件不再發生。

羅怡雯受訪表示，因LINE志工社群裡頭近日出現遭人假冒發言，讓志工心情緊繃、擔憂，團隊因此變更社群帳號的密碼，若講清楚，資訊一致，就不會造成誤會，團隊近期都在忙補件收件，還沒機會好好溝通。她認為，二階送件後，至三階投票前，是一段很好的調整期，團隊內部方法不一、產生摩擦時，適宜沉澱思考，把大家的東西仔細想一想。

另成立「中壢·破蛋除魯·罷免魯明哲」社群

羅怡雯目前已另外成立「中壢·破蛋除魯·罷免魯明哲」網路社群，包括臉書、IG、Threads。她說，後續相關資訊，會公布在新的社群平台，她強調，社群經營的管理，儘管在由誰主要掌握，以及方向調性上有點差異，但目標仍是拉下不適任藍委，現狀若說分兩派就太嚴重，分進合擊沒什麼不OK，也不是分裂，在相同理念上，溝通若有落差，講清楚就好，沒這麼嚴重。

團隊聲明另說，第二階段1053份尚待補件的連署書，已確認由第三方長期合作的聯盟代管，經協調，由羅怡雯下週一領回，並負責後續依法保管及補件作業，所有連署書皆依《個人資料保護法》妥善處理，市民個資安全無虞。

此外，羅怡雯在桃汰立委罷免OUT的「桃三-魯明哲監督小隊」LINE群中的「發言」資格也在今天恢復，她以文字訊息向社群成員說到，「我們共同的目標都是一樣的，只是做法不太一樣，大家仔細想一想如果可以讓事情成功的話，分開執行好像也沒有什麼不行。台灣的言論本來就很多元，大家用更多元的角度來罷免不適任的立委其實也沒有不好啊。反而是讓這些不察覺民意的立委，要花更多的心力來面對更多的挑戰，畢竟公民所想要的東西，每個人重視的點真的也不同，當一位民意代表本也應該要多方吸收才對。」

罷免魯明哲總召Dora，昨晚聲明團隊帳號被盜。（翻攝臉書「全力一擊 罷免涂權吉」）

桃園市中壢區的愛麵子連署站志工，今持續製作罷免連署宣傳單發送。（記者黃政嘉攝）

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