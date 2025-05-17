大型無人機飛測場址 義竹出局未入列

行政院長卓榮泰（左二）今視察亞創中心無人機產業現況。（記者王善嬿攝）

2025/05/17 19:23

〔記者王善嬿／嘉義報導〕行政院長卓榮泰今下午到嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心（簡稱亞創中心）視察，經濟部簡報由國防部、民航局提出3、4處無人機飛測場址的可能場址，包括水上機場、恆春機場等處，原評估的義竹無人機飛測場則出局，未入列。

卓榮泰今與嘉義縣政府、無人機業者座談，縣府經濟發展處簡報亞創中心現有空間已滿，提出「亞創一、二館空間改造計畫」已獲行政院納入「無人跡產業發展統籌型計畫」辦理，建議中央主導整體規劃，並活用關鍵技術、擴大國際合作空間，加速無人機應用發展。

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此外，經濟部簡報由國防部、民航局列出包括水上機場、恆春機場等大型無人機飛測場址，將進行選址。

縣長翁章梁說，義竹大型無人機飛行測試場案，原本只是納入評估，不是已決定案，因如同重新打造一個機場，要耗費經費、人力，中央以現有機場為優先考量，列出3、4處可能場址，因應無人機廠商「即研即測」需求，嘉縣將爭取水上機場列為其中一個飛測場。

亞洲無人機創新產業園區廠商協進會理事長羅正方說，業者所提的問題，政府都很積極盤點解決，今卓榮泰院長也強調，無人機產業與半導體產業並重，政府會有個統籌型計畫，3年內將採購至少4萬7千架無人載具，提供各部會使用，擴大內需支持產業，此外，業界擔心亞創一館空間已滿，還有其他廠商無法進駐，中央不吝在統籌計畫中，以經濟部作為主責機關，關心產業需求；至於大型無人機飛行測試場地點，他認為因涉及民航安全、國家安全，將配合國家選址。

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