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    歐陽娜娜終生不得入境台灣？ 陸委會：影片虛假不實惡意偽造

    有社群平台流傳「台灣政府宣布取消藝人歐陽娜娜中華民國國籍、終生不得入境台灣」影片，陸委會表示，內容虛假不實、惡意偽造。（陸委會提供）

    有社群平台流傳「台灣政府宣布取消藝人歐陽娜娜中華民國國籍、終生不得入境台灣」影片，陸委會表示，內容虛假不實、惡意偽造。（陸委會提供）

    2025/05/17 18:37

    〔記者鍾麗華／台北報導〕有社群平台流傳「台灣政府宣布取消藝人歐陽娜娜中華民國國籍、終生不得入境台灣」影片，陸委會今（17日）表示，內容虛假不實、惡意偽造，是有心人士惡意剪接、編造，其意圖破壞民眾對政府的信任、挑撥台灣社會內部情感、破壞民主機制。

    陸委會指出，政府依法行政，相關案例正依法查處中，並無影片中所提，已對藝人進行國籍註銷或終生禁止入境之處分，影片內容涉及偽造並非事實，有心人士惡意剪接、編造，意圖破壞民眾對政府的信任、挑撥台灣社會內部情感、破壞民主機制，請民眾切勿輕信、轉傳。

    陸委會強調，對於少數台灣藝人配合中共消滅中華民國主權、鼓吹武力對台或宣揚武統，已逾越台灣社會紅線，陸委會將會同主管機關文化部依違反兩岸條例第33條之1規定查處。

    陸委會表示，政府相關查處目的，是提供在中國藝人有拒絕中共政治脅迫動員表態的理由，支持藝人向對方說「不」，幫助藝人有更自由的空間。呼籲藝人考慮台灣社會觀感，珍惜台灣得來不易的民主與自由生活方式，勿為個人私利，配合中共對台統戰宣傳，損害國家主權及人民安危。

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