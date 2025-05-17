520前談大罷免 賴清德：直接民權會成日常 這是民主深化

總統賴清德接受「敏迪選讀」網路頻道專訪。（總統府提供）

2025/05/17 18:59

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統就職將滿一年，針對公民發起的大罷免潮，他於今晚播出的「敏迪選讀」網路頻道專訪中說，公民力量是很可貴的，他們用的是憲法賦給公民的權利，除了選舉以外，還有罷免，還有創制、複決，這個是憲法賦給人民的權利。他說，當初，馬英九前總統也曾肯定罷免權；像這一次的公民運動，已經代表台灣的民主政治更往前進了一步，就是由間接民主、代議士制度，會往直接民權來走。

他並說，當罷免，大家都可以接受的時候，創制、複決，未來也會成為日常，會成為直接民權，會漸漸推展出來，這個也是民主的深化。

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另外他認為，我們要共同來深化民主。就是說，人民有選舉、罷免、創制、複決的權利，這是人民公民運動、自動自發，沒有人有辦法主導，也沒有人有辦法停止，所以我們應該要尊重公民的權利，坦然面對，不必去刻意貼公民罷免運動的標籤，也不要把它形塑到是因為執政黨在策劃，這個沒有必要。

主持人問到在野黨提出520要罷免總統，這是一個公民的權利嗎？賴清德回答，這是立法委員所擁有的憲政權力，作為總統，就是尊重。

針對目前的政治僵局，賴清德說，民眾會有想說，怎麼立法院這麼亂？第二個，為什麼行政院屢屢提出覆議？是不是沒有尊重立法院？但是時間一久了之後、看得更清楚之後，特別是司法院憲法法庭的判決，立法院強行通過的「立法院職權行使法」是違憲的。他當過立法委員，對議事算嫻熟。這一年來，其實立法院在開會常常沒有遵守議事規則，或者是破壞了議事的慣例。結果在野黨在第一個會期就利用修改「立法委員職權行使法」，經過憲法法庭的判決，既侵犯了總統的權力、行政院的行政權，還有監察院的監察權，也侵犯了司法院的司法權。所以老百姓就會看得更清楚，你怎麼透過修改一個法律，侵犯了總統跟三個院的權力？這不行！然後再仔細看下去，你下個會期並沒有因為上會期被憲法法庭宣告為違憲而有所調整，反而變本加厲，包括通過「財劃法」。在野黨的這些種種作為，自然而然會讓民眾看得更清楚，一開始也許並不那麼瞭解，但是現在社會是越來越瞭解。

至於朝野是否增加溝通，賴清德說，溝通是不嫌多啦。制度性或是法制性的溝通，就是立法院朝野的黨團協商，立法院長有責任組織朝野協商，但都不得要領，為什麼？因為一開始的時候，國民黨跟民眾黨在國會占多數，有政治期程要推動，這是為什麼協商的功能突然失去。所以不是沒有協商，法制面的協商根本沒有辦法充分發揮出來，這是因為政黨的立場。

賴清德說，蔡英文總統她在卸任之前就有注意到，未來朝小野大，她希望能夠幫朝野建立一個溝通的平台，所以邀請了國民黨主席朱立倫與當時的民眾黨主席柯文哲。可是朱並沒有赴約，柯雖有來，沒有得到好的結果，他上任之後做了一些努力，希望跟在野黨能夠有接觸溝通的機會，但都不得要領，沒有辦法實行。目前朝野的僵局倒不是因為溝通的問題，還得政黨的立場願意溝通，才有辦法再溝通。

被問到在野黨與中國的對話是相較順暢的，是否透過與在野黨合作加強跟中國的溝通嗎？賴清德直言，兩個路線不同啦，因為在野黨一個是接受九二共識，一個是主張兩岸一家親，基本上是一個中國原則，民進黨是主張中華民國和中華人民共和國互不隸屬，主張中華民國台灣的前途要由兩千三百萬人決定，主張台灣的主權不容侵犯併吞，不能夠放棄主權。

談到理想中的台灣，賴清德在訪談最後說，他當台南市長曾經擘劃一個願景，就是引用葉石濤先生的一句話，台南是一個適宜作夢、幹活、戀愛、結婚，悠然過日子的好地方，現在當總統，希望不僅台南，每一個城市都是。當然，要達到這個目標，我們國家要有願景，第一個願景就是民主和平，第二個就是創新繁榮，第三個是公義永續，我們要持續地往這個方向邁進。

總統賴清德接受「敏迪選讀」網路頻道專訪。（總統府提供）

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