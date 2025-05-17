視察嘉縣亞創中心無人機產業 卓榮泰：儘快完成產業聚落基地

行政院長卓榮泰（左四）今視察嘉義縣亞創中心，強調政府會儘快完成產業聚落基地，讓無人機產業與世界接軌。（記者王善嬿攝）

2025/05/17 17:33

〔記者王善嬿／嘉義報導〕行政院長卓榮泰今天到嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心視察，針對亞創中心進駐空間已滿，他表示，攸關無人機產業發展的創新研發、生產製造、飛行測試3大產業聚落基地，一定要儘快完成。

卓榮泰今天率國防部、經濟部等中央部會官員，到嘉義縣亞洲無人機AI創新應用研發中心視察，了解無人機產業發展現況，卓榮泰下午3點先在亞創中心聽取10間廠商簡報，了解各家業者研發、製造產品現況，隨後到2樓舉行座談會。

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卓榮泰致詞表示，除發展半導體高科技產業，無人載具、智慧機器人被列為未來完成式，嘉義縣無人機產業聚落，跑在國家的最前面，要從國家最前端接軌全世界，是很重要的一環，政府將重視並想辦法解決研發、生產無人載具產品的困難。

卓榮泰說，無人機產品可用在農業環境保護測試、醫療甚至救災，未來軍用商規整個銜接更為重要，一定要將整個產業聚落的基地，包括創新研發、生產製造、飛行測試等場域先建立起來。

卓榮泰表示，創新研發在亞創中心一館、未來二館，都已有一個雛形，亞創中心一館空間已滿，必須趕快進行二館計畫，其中產權土地的問題，大概這個月或下個月會有實際上進展，如果要提升到一個國家地位來討論，經濟部要做一個很好的統合計畫。生產基地部分，未來以民雄航太園區定案。

至於飛行測試場域，他說，還在地點的選擇階段，這由國防部主權，他們已經提出可能的地點，會希望將它形成為一個產業聚落，請國防部儘快了解各地狀況及產業需求，儘快將這3大產業聚落基地完成。

卓榮泰也強調，無人機產業要提高自製率，掌握核心技術，才能打造民主供應鏈，無人機還在啟蒙階段，政府有決心，與產業界組無人機國家隊來加強實力。

嘉義縣長翁章梁說，亞創中心二館計畫、民雄航太園區，行政院組專案小組處理中；飛行測試場域，國防部已列出水上機場、恆春機場等可能地點，卓榮泰院長已指示儘快協調、擇定中大型無人機飛行測試場域。

行政院長卓榮泰（左四）視察嘉義縣亞創中心。（記者王善嬿攝）

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