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    歐洲29國534名議員連署 強力聲援台灣參與WHA

    歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」聲援台灣參與WHA，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。（資料照）

    歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」聲援台灣參與WHA，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。（資料照）

    2025/05/17 17:27

    〔記者方瑋立／台北報導〕歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）各國共同主席領銜，29個國會534位國會議員連署，16日聯名致函世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞，強力聲援台灣出席第78屆世界衛生大會（WHA）及參與WHO的會議、機制及活動；外交部今（17日）表達高度歡迎與誠摯感謝。

    世界衛生大會19日起將在瑞士日內瓦舉行，「福爾摩沙俱樂部」各國共同主席領銜，包含歐洲議會在內，迄今總計29個國會534位國會議員連署，昨天聯名致函世界衛生組織幹事長譚德塞，強力聲援台灣出席第78屆世界衛生大會（WHA）及參與WHO的會議、機制及活動。

    該函並副知歐盟理事會主席柯斯塔（António Costa）、歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）。

    聯名函指出，台灣長期被排除於全球公共衛生體系之外，不僅無法即時取得資訊，也無法分享其專業經驗，對全球健康安全造成嚴重影響。各國共同主席強調，台灣於2003年SARS疫情與2019年底COVID-19初期皆發出關鍵警示，卻因未被納入國際衛生條例（IHR）聯絡機制而被忽視，造成全球防疫漏洞。

    聯名函同時也駁斥排除台灣的法律依據，明確指出聯合國大會第2758號決議與世界衛生大會第25.1號決議並未提及台灣，更未授權中華人民共和國代表台灣參與聯合國體系。

    在歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」中，包括歐洲議會與荷蘭、英國、捷克、比利時、加拿大等國議會，均已明確呼籲應對聯大第2758號決議做出正確詮釋，並支持台灣有意義的參與國際組織。

    歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」強調，健康是基本人權，台灣擁有堅實醫療體系與國際合作精神，應被納入WHO以強化該組織的專業性、公信力與包容性。呼籲WHO秉持普世、中立與專業性原則，儘速恢復台灣作為WHA觀察員，使其能為全球公共衛生做出更具體貢獻，共同實現WHO所提倡的「促進健康、守護世界、服務弱勢」使命。

    外交部今天發布新聞稿，對於歐洲理念相近夥伴長期以實際行動支持台灣的國際參與，表達高度歡迎與誠摯感謝。

    外交部強調，未來將持續深化與歐洲議會及各國國會的夥伴關係，共同強化全球公共衛生的韌性與福祉。

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