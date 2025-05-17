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    從青鳥行動到大罷免 民團：罷免群體能否深耕比成敗更重要

    台灣獨立建國聯盟、台灣安保協會、現代文化基金會今天舉辦「青鳥到大罷免─賴清德執政周年檢視與展望」。（記者方賓照攝）

    台灣獨立建國聯盟、台灣安保協會、現代文化基金會今天舉辦「青鳥到大罷免─賴清德執政周年檢視與展望」。（記者方賓照攝）

    2025/05/17 17:18

    〔記者李文馨／台北報導〕青鳥行動滿週年，藍白去年5月17日在立法院會排審國會擴權法案，當晚民進黨立委沈伯洋、邱志偉輪番遭國民黨立委從主席台摔落，青鳥行動就此展開。當天在立院外聲援的公投護台灣聯盟總召羅宜今（17）日分享青鳥到大罷免的觀察，他說，罷免成功與否並非重點，這些人能否在地方深耕，才是未來翻轉台灣地方政治的關鍵。

    台灣獨立建國聯盟、台灣安保協會、現代文化基金會今天舉辦「青鳥到大罷免─賴清德執政周年檢視與展望」，議程主題包含青鳥到大罷免、等待的轉型正義、紮根教育文化、中國與地緣政治、台灣經濟韌性、印太安全危機與轉機。

    台灣獨立建國聯盟主席陳南天開場致詞時表示，國民黨立法院黨團總召傅崐萁去年帶著10多席藍委赴中後，回台就讓立法院變成獨裁、剝奪人民權利的國會。他認為，立法院濫權就是台灣遇到最大的危機，青鳥運動銜接罷免手段，就是要阻止危機持續擴大。

    長年投入社會運動的羅宜表示，這十年來，從318到青鳥，經歷了許多議題，其中最大的改變是大家對社會運動明星的態度轉變，在這次青鳥運動並沒有一個顯著的特定領導人士，各個團體之間的互動比過去更加成熟。

    他指出，相較於318太陽花學運在當年退場後的遺憾情緒，青鳥運動結束後群眾並沒有失敗感，反而有成功舉辦活動的氣氛；他認為，這是因為公民知道，台灣還有許多民主策略可以應對，罷免就是其中之一。

    羅宜說，全台大罷免並非由特定組織所發起，而人際網絡其實是在青鳥運動期間建立，尤其去年5月24日的集會，當天除了立法院集結10萬人，各個地方縣市也有團體號召抗議，也因此形成人際網絡，雖然人來來去去，但雛形從當時就開始建立。

    羅宜提到，艱困選區的罷團志工雖知道罷免行動可能失敗、埋沒，但他們毅然花了2個月的時間投入罷免，被攻擊、被砸車，這樣的情操非常感人；他強調，比起罷免成功與否，這些人能否在地方上深耕，對進步派、本土派來說更重要，這也是未來翻轉台灣地方政治的關鍵。

    台灣獨立建國聯盟、台灣安保協會、現代文化基金會今天舉辦「青鳥到大罷免─賴清德執政周年檢視與展望」。（記者方賓照攝）

    台灣獨立建國聯盟、台灣安保協會、現代文化基金會今天舉辦「青鳥到大罷免─賴清德執政周年檢視與展望」。（記者方賓照攝）

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