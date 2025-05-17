中國轉向激進不再「裝乖」 何澄輝：定義敵對勢力只是選對邊第一步

台獨聯盟17日舉辦「青鳥到大罷免：賴清德執政周年檢視與展望」座談，「中國與地緣政治」場次由黑熊學院首席顧問何澄輝（中）、逢甲大學通識中心助理教授蕭育和（右）主講，台灣基進祕書長吳欣岱（左）主持。（記者方瑋立攝）

2025/05/17 17:03

〔記者方瑋立／台北報導〕川普2.0強勢回歸，美中競爭格局再度強化，黑熊學院首席顧問何澄輝今（17）日說，台灣已置身於「完美風暴」的中心，川普重返政壇後中國國家主席習近平的第3屆任期高度不安，內部整肅軍系、經濟困頓、外部信任瓦解，導致其對外行為更趨咄咄逼人，對台構成實質且不斷升高的戰略威脅。他呼籲，台灣不可能再像過去保持模糊曖昧、各方「等距」討好的鄉愿策略，而應正確選擇戰略方向、積極準備應對，而總統賴清德明確將中國定義為「境外敵對勢力」，透露出在變局中「選對邊」訊號，也是好的開始。

台灣獨立建國聯盟今天舉辦「青鳥到大罷免：賴清德執政周年檢視與展望」座談，何澄輝會中說，2025年全球可能進入新局，中國正面臨「老對手新局勢」，即川普2.0的強勢回歸。與2016年初登場不同，川普這次挾著更穩固的MAGA支持群體與高度民意基礎回鍋，意圖徹底改寫以自由貿易與國際法治為核心的既有國際秩序，強調對美國「公平」的深度經濟合作與科技主導權，將中國視為主要對手。

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他指出，面對美方強勢挑戰，中國領導人習近平雖透過修憲穩固連任，卻自2022年起內部權力核心動盪，軍系遭整肅且涉及其親信，引發外界對其權力基礎與政局未來高度質疑。習近平治下的中國不再扮演「假裝順從國際規則」的角色，而是轉向激進民族主義，輸出中國價值，戰狼外交成為主軸，積極破壞既有秩序與規則。

何澄輝說，這種轉變也反映在中國的軍事行為上。據其觀察，自2013年起，中國軍機繞台次數從個位數暴增至每年破千，軍艦頻繁出現在台海周邊，是中國自我敘事轉變與政權焦慮的結果。中國內部經濟矛盾深重，外貿停滯、內需不振、青年失業嚴重，加上對外資不再具有吸引力，使其政權合法性基礎動搖，轉而尋求以對外強硬行為來轉移壓力、凝聚統治基礎。

何澄輝進一步分析，中國聯合俄羅斯、伊朗、北韓組成「修正主義四軸心」，雖意圖對抗歐美主導的自由秩序，卻反而讓其自身陷入孤立，成為「孤獨的強權」。尤其在俄烏戰爭中，中國對俄實質支援讓國際更加警戒，也讓中國難以再享有過往「兩邊通吃」的地緣操作空間。

何澄輝說，當中國內外交困、習近平政權深陷不安、國際秩序轉型未定之際，台灣若仍出現舊時代「人人好」、「等距」的鄉愿立場，只會陷自身於更高風險。他呼籲，台灣應正確認識威脅本質，明確制定戰略方向與準備，否則將在強權碰撞中失去自主空間。

針對未來可能的台海衝突，逢甲大學通識中心助理教授蕭育和也指出，中國設定2027年解放軍百年目標為「打贏局部戰爭」，包括對台低強度封鎖。他提醒，美中在西太平洋的軍事平衡快速傾斜，美國可能面臨被趕出亞太的戰略憂慮，而拜登與川普對中國戰略雖有不同形式，卻在主軸上一致，即遏止中國擴張。

蕭育和說，戰後秩序的三大支柱「戰爭非法化」、「民主主權國家為單元」、「大國協調」，如今正面臨全面挑戰，目前仍看不到其未來方向；俄羅斯入侵烏克蘭不僅破壞既有規則，更暴露出自由國際秩序的漏洞與失能，中國對台主張本質與俄對烏如出一轍，也透露出同樣的結構性風險。

至於賴清德明確將中國定義為「境外敵對勢力」，提出五大國安統戰威脅及17項因應策略，是否符合國際局勢？何澄輝會後受訪指出，這是在變局中「選對邊」剛開始的第一步，他呼籲放棄在美中之間「等距」的幻想，美中同盟絕不可能再發生，中國跟台灣也是不同邏輯的國家，必須區別看待。

「通往台北最近的距離是華盛頓」，蕭育和則說，社會需要正視的事實是，台灣從前總統李登輝時代就一直都是美國陣營，談「等距」反而是企圖讓台灣往中國位移、靠攏。

台灣安保協會副祕書長、黑熊學院首席顧問何澄輝。（記者方瑋立攝）

逢甲大學通識中心助理教授蕭育和。（記者方瑋立攝）

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