角逐高雄市長 賴瑞隆談罷免：高雄人要做全國人民後盾

賴瑞隆強調，「國會這一局，我們一定要守住！」（賴瑞隆服務處提供）

2025/05/17 16:59

〔記者洪臣宏／高雄報導〕立委賴瑞隆今（17）日舉辦挺台灣 護高雄賴瑞隆大寮之友會宣講。賴瑞隆批國會藍白聯手推動的國會擴權法案與違憲修法，此舉不僅讓中共黑手伸入我國國會，更導致政府預算大幅遭刪減與凍結，嚴重阻礙政府機關運作，損害國家利益與民生福祉。

賴瑞隆角逐民進黨高雄市長初選，今天在大寮區舉辦宣講，大高雄地區里長聯誼會總主席張宇讚、副總主席林明雄、許有長及多名地方里長、200餘位鄉親出席，前副議長蔡昌達也現身力挺。

請繼續往下閱讀...

蔡昌達指出，在擔任議員及副議長時，賴瑞隆擔任新聞局長、海洋局長，深刻體驗賴瑞隆的專業及誠信，絕對是說到做到的做事派；後來賴瑞隆擔任民進黨中評會主委，他也是中評委，一同捍衛民進黨執政理念，成為總統賴清德中央執政最堅強的後盾。

賴瑞隆感謝蔡昌達相挺，他回顧兩人多年合作歷程，從地方府會市政合作到中央黨務，一路攜手並進。

賴瑞隆指出，國會藍白聯手推動的國會擴權法案與違憲修法，損害國家利益與民生福祉，他強調：「國會這一局，我們一定要守住！」並指出目前全台已有超過30位藍營立委進入二階段，全台守護台灣的行動仍要持續。

賴瑞隆說，這一次高雄雖沒有罷免投票，但藍白國會多數混亂台灣，光亂修財劃法就導致高雄實質損失229億，未來捷運黃線南延及國道七號建設經費及完工時間，恐會受到影響；高雄人也要做全國人民的後盾，共同呼籲外地親戚朋友積極參與連署及投票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法