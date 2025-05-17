林昶佐將任駐芬蘭代表 涉外人士：為台灣外交注入新動能

涉外人士說，林昶佐出任駐芬蘭代表，希望能為台灣外交注入新動能與活力，進一步拓展與歐洲的多元連結。（資料照）

2025/05/17 16:46

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德重視「價值外交」，外交部長林佳龍上任後也積極推動「文化外交」，高度關注深化對歐關係。對此，涉外人士今天（17日）說，將由前立法委員林昶佐出任駐芬蘭代表，希望能為台灣外交注入新動能與活力，進一步拓展與歐洲的多元連結。

前述人士說明，芬蘭位於北歐，是成熟民主國家，擁有高度韌性的公民社會與完善的社會福利制度，對人權與國際正義尤為重視，且芬蘭重金屬音樂舉世聞名，這些特質與林昶佐在公共事務與音樂領域的經歷高度契合。

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林昶佐長期關注人權議題，曾於2010到2014年擔任國際特赦組織台灣分會理事長，並於立法院擔任兩屆立委期間，長期在外交及國防委員會深耕，對外交事務十分熟稔。他曾多次訪問歐洲與美國，包含出席丹麥「哥本哈根民主峰會」與挪威「奧斯陸自由論壇」，積極為台灣發聲。作為備受國際肯定的音樂人，林昶佐所屬的閃靈樂團享譽全球，英國主流媒體《衛報》更在2020年曾盛讚閃靈樂團為「台灣文化大使」。

據此，涉外人士說，在台灣重視「人權外交」與「文化外交」之際，林佳龍推動「2025歐洲台灣文化年」，繼任命曾任國立台灣交響樂團團長的「音樂大使」劉玄詠出任駐奧地利代表後，由林昶佐擔任駐芬蘭代表，有助於進一步提升台灣在歐洲的能見度，促進歐洲民眾對台灣多元文化的理解，認同台歐共享的民主自由價值。

該人士指出，此次人事布局也展現賴政府在外交用才上，跳脫傳統框架的靈活思維，選任具備與駐在國特色相符專業背景和國際經驗的代表，能讓外交工作與社會資源相互連結，多元拓展台灣的國際空間。

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