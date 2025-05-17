住戶超傻眼!桃園航空城安置街廓 申請臨時電最高5、60萬元

桃園航空城安置街廓住戶動工中，務求明年二月底完成2樓板，才能領取補助。（議員徐其萬提供）

2025/05/17 16:38

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園航空城區段徵收採先建後拆，其中安置街廓約3200戶須於明年底完工，加上政府要求明年2月底前完成2樓板，才能領取每坪3萬元補助，目前住戶幾乎全面趕工中，只是房子施工需要水電，申請臨時電最高5、60萬元，臨時水也要5到8萬元，讓住戶傻眼。

議員游吾和表示，航空城路燈需要電力，因此所有主要道路的電纜線都已經鋪設完畢，反而是安置街廓區塊沒有拉線，所以住戶申請臨時用電要從主要道路拉線到安置街廓，費用當然高，事實上台電應該要拉線到安置街廓內的道路，民眾負擔街廓道路到住宅的費用無可厚非。

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議員徐其萬則指出，航空城安置街廓高達3200戶，由於安置街廊重建協助金，每坪3萬元、上限300萬元，必須要在明年2月底前完成2樓板工程，大家都在趕工，沒水沒電情況下，只能靠發電機發電應急，所幸航空城工程處有提供水源，供住戶載水到自家的水塔使用，過程相當辛苦。

游吾和說，還有住戶臨時電費用高達5、60萬元，更誇張的是，只要這戶線路拉好了，隔壁住戶可以搭便車、幾萬元就好了；徐其萬說，已知申請臨時電的住戶，有的要3、40萬元，也有20幾萬元，臨時水則是5到8萬元，住戶叫苦連天。

市府地政副局長黃建華表示，已會同交通部民航局、台電、台水等單位協商降價。 黃建華指出，民眾申請臨時用電，由台電依收費標準，就申請基地位置、距離等條件及使用需求辦理設計、通知繳費、繳費後施工；如果同一區域民眾要申請臨時電，會出現第1戶要負擔主幹線到社區變壓器的費用，然後再負擔社區變壓器到家戶費用，至於第2戶以後只需負擔社區變壓器到家戶費用，非常不公平，目前市府和民航局協商，兩單位將共同出資負擔主幹線到社區變壓器的費用，住戶接臨時電只要負擔變壓器到家戶費用。

至於台水部分，民眾接管要負擔假修復及道路刨除、重鋪費用，未來民眾只需負擔假修復費用，至於道路刨除、重鋪由市府負責。

黃建華說，航空城工程處已完成安置街廓周邊計畫道路，與地下管線工程施工及查驗作業，並協調管線單位成立申請臨時用水、用電專案受理窗口，後續持續與台水、台電公司溝通，縮短申請流程。

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