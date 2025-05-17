核三廠除役 徐富癸：回饋金25年不變 恆春轉型不容邊緣化

核三廠17日正式除役。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/17 16:43

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕陪伴恆春半島40年的核三廠今（17）日正式除役，屏南立委徐富癸發文強調，政府已規劃完善配套，核三廠執照屆滿後，依最新回饋要點，地方將持續獲得高低階放射性廢棄物貯存及除役回饋金，金額與除役前相當，預計持續25年至廠址復原為止，家園復育計畫亦同步推進。

台電預計於今天13時起進行降載停機操作，傍晚發電量已經不到全台發電量2%，預估22時完成發電機解聯，並於零時前完成反應爐停機。

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「監督除役安全，爭取在地轉型機會，確保恆春不因除役被冷落。」徐富癸說，屏東不能再被犧牲、被邊緣化，恆春應是能源新時代的起點，能源轉型是台灣國安與地方生計的關鍵議題，「不能只有北部在談，南部承擔最多卻分得最少！」

他呼籲國民黨、民眾黨勿以「綠電太貴」掩飾核能復辟企圖，強調核廢料代價與風險遠比綠能昂貴。台灣擁有世界級風場與太陽能潛力，恆春應善用綠能優勢，成為轉型領頭羊。他重申，無論除役或延役，核安與安全絕不妥協，須基於科學驗證與社會共識，而非政治算計。

核三廠作為「十二大建設」遺跡，坐落馬鞍山下、南灣之側，與墾丁國家公園共存，承載在地記憶與犧牲。

徐富癸質疑，國家將核電廠與國家公園設於恆春，卻未給予相應資源與責任。他表示，核三員工視工作為安全使命，地方鄉親則對經濟轉型與能源轉軌充滿期待與不安。為此，他將積極爭取替代電力配置、在地就業再培訓及場址再利用規劃，確保恆春未來發展。

徐富癸最後感謝恆春包容與堅韌，強調核三除役不是終點，而是新開始。「再見核三廠，謝謝屏東！我們要一起迎向穩定、公平的能源未來！」

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