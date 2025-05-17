罷免林沛祥二階連署最後週末衝陸戰 預計5/22送件

各地志工進駐基隆市協助大罷免連署，罷團預計22日前往選委會送件。（記者盧賢秀攝）

2025/05/17 16:04

〔記者盧賢秀／基隆報導〕「基隆絕沛」罷免國民黨立法委員林沛祥最後一個週末假日，來自全國各地的志工都來志工幫忙，在基隆車站和市場等地加強陸戰衝刺，預計在22日到基隆市選舉委員會送件。

「基隆絕沛」最後一次公布連署收件數為5月8日，收件數2萬4600份，近日都蓋牌沒有公布數量，領銜人陳青逸表示，因志工忙著造冊，還剔除錯誤的連署書，因此預估目前距離法定門檻3萬394份還差3500至4000份，因此，各地罷團志工都來支援基隆衝刺。

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陳青逸指出，今天約有70名志工來基隆擔任小蜜蜂連署站，包括雙北、苗栗、花蓮、桃園的志工，晚上台北市山除薇害、雙和、板橋大刪元等志工也會在台北市客運站幫忙連署，一定要跨過二階門檻。

陳青逸指出，二階連署法定截止日是5月23日，罷團預計收件到21日，22日到選委會送件。

台灣國和時代力量成員也到海洋廣場宣傳，當年兩蔣終身反共匪，呼籲正藍要支持親共監委。台灣國創辦人王獻極說，希望絕沛能成功，恢復基隆人的榮光，他還承諾，如果基隆絕沛失敗，他將剃光頭。

此外，也有不少志工在基隆火車站、八堵車站和二信循環站等處加強連署。對於林沛祥說罷團志工是社會邊緣人，許多志工都很不滿，認為邊緣人要發揮超人能力，全台公民站出來罷免林沛祥。

民進黨市議員張之豪也在麥金路設置24小時的連署站，讓一些夜歸族或不想讓人知道的眾可以來連署，簽署後將連署書放入信箱即可，他說1天可以收到10多份連署書。

林沛祥表示，要做的事不會變，會在國會替基隆市民爭取更多的建設與資源，不辜負選民投下的每一張選票，會盡全力守護基隆這座城市。

各地志工進駐基隆市協助大罷免連署，罷團預計22日前往選委會送件。（記者盧賢秀攝）

各地志工進駐基隆市協助大罷免連署，罷團預計22日前往選委會送件。（記者盧賢秀攝）

張之豪在麥金路設24小時連署站，讓夜歸族或有壓力民眾可以來連署。（記者盧賢秀攝）

張之豪在麥金路設24小時連署站，讓夜歸族或有壓力民眾可以來連署。（記者盧賢秀攝）

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