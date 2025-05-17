為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免林沛祥二階連署最後週末衝陸戰 預計5/22送件

    各地志工進駐基隆市協助大罷免連署，罷團預計22日前往選委會送件。（記者盧賢秀攝）

    各地志工進駐基隆市協助大罷免連署，罷團預計22日前往選委會送件。（記者盧賢秀攝）

    2025/05/17 16:04

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕「基隆絕沛」罷免國民黨立法委員林沛祥最後一個週末假日，來自全國各地的志工都來志工幫忙，在基隆車站和市場等地加強陸戰衝刺，預計在22日到基隆市選舉委員會送件。

    「基隆絕沛」最後一次公布連署收件數為5月8日，收件數2萬4600份，近日都蓋牌沒有公布數量，領銜人陳青逸表示，因志工忙著造冊，還剔除錯誤的連署書，因此預估目前距離法定門檻3萬394份還差3500至4000份，因此，各地罷團志工都來支援基隆衝刺。

    陳青逸指出，今天約有70名志工來基隆擔任小蜜蜂連署站，包括雙北、苗栗、花蓮、桃園的志工，晚上台北市山除薇害、雙和、板橋大刪元等志工也會在台北市客運站幫忙連署，一定要跨過二階門檻。

    陳青逸指出，二階連署法定截止日是5月23日，罷團預計收件到21日，22日到選委會送件。

    台灣國和時代力量成員也到海洋廣場宣傳，當年兩蔣終身反共匪，呼籲正藍要支持親共監委。台灣國創辦人王獻極說，希望絕沛能成功，恢復基隆人的榮光，他還承諾，如果基隆絕沛失敗，他將剃光頭。

    此外，也有不少志工在基隆火車站、八堵車站和二信循環站等處加強連署。對於林沛祥說罷團志工是社會邊緣人，許多志工都很不滿，認為邊緣人要發揮超人能力，全台公民站出來罷免林沛祥。

    民進黨市議員張之豪也在麥金路設置24小時的連署站，讓一些夜歸族或不想讓人知道的眾可以來連署，簽署後將連署書放入信箱即可，他說1天可以收到10多份連署書。

    林沛祥表示，要做的事不會變，會在國會替基隆市民爭取更多的建設與資源，不辜負選民投下的每一張選票，會盡全力守護基隆這座城市。

    各地志工進駐基隆市協助大罷免連署，罷團預計22日前往選委會送件。（記者盧賢秀攝）

    各地志工進駐基隆市協助大罷免連署，罷團預計22日前往選委會送件。（記者盧賢秀攝）

    各地志工進駐基隆市協助大罷免連署，罷團預計22日前往選委會送件。（記者盧賢秀攝）

    各地志工進駐基隆市協助大罷免連署，罷團預計22日前往選委會送件。（記者盧賢秀攝）

    張之豪在麥金路設24小時連署站，讓夜歸族或有壓力民眾可以來連署。（記者盧賢秀攝）

    張之豪在麥金路設24小時連署站，讓夜歸族或有壓力民眾可以來連署。（記者盧賢秀攝）

    張之豪在麥金路設24小時連署站，讓夜歸族或有壓力民眾可以來連署。（記者盧賢秀攝）

    張之豪在麥金路設24小時連署站，讓夜歸族或有壓力民眾可以來連署。（記者盧賢秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播