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    罷免林沛祥拚最後一席 女力護國計畫「2招」陸空並進

    女力護國計畫說明，全噸位罷免專車將深入基隆市各區，透過影音宣傳的方式，希望把罷免訊息傳遍基隆每一個角落。（圖由女力護國計畫提供）

    女力護國計畫說明，全噸位罷免專車將深入基隆市各區，透過影音宣傳的方式，希望把罷免訊息傳遍基隆每一個角落。（圖由女力護國計畫提供）

    2025/05/17 16:13

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立委罷免案連署進入倒數階段，最後一個送件截止的是林沛祥案。「女力護國計畫」今（17日）宣布，將全力衝刺最後5000份連署書，「派車」、「派報」正式加入衝刺連署書的戰術布局，包括大罷免專車深入基隆各區、文宣同步推進，並批評林沛祥以「社會邊緣人」公然侮辱異議者，「這樣的立委，配得上基隆人的託付嗎？」

    女力護國計畫指出，將攜手「反共護台聯盟」與科技網紅許美華，為林沛祥量身定制的「大罷免大成功」各式系列專車全面開進基隆，包括多位知名人士獻聲錄製廣播稿。從大型聲光效果十足的LED宣傳車，到靈活穿梭巷弄的小型燈箱車，透過影音宣傳的方式，把罷免訊息傳遍基隆每一個角落。

    女力護國計畫說，目前罷免林沛祥仍需超過5000份連署書達法定門檻，若要達到安全門檻則至少需要10000份。預計將有9萬份連署書與罷免文宣，在基隆街頭發送、沿戶投遞，把罷免訊息送進每一戶基隆人的手中，提醒每位市民「二階沒過，沒有以後」，每一張連署書，都是基隆人寫下的民主歷史；每一次派車派報，就是對不負責任政治人物的最直接問責。

    女力護國計畫表示，林沛祥4月曾以「文化沙漠」羞辱自己的選區，忘了自己的父母也曾是基隆的父母官與民代；當民眾理性行使憲法賦予的罷免權，他卻以「社會邊緣人」冷嘲熱諷，公然侮辱異議者。儘管素材少，但她們仍拚命剪輯出好幾段影片，準備放上宣傳車，要讓基隆人好好認識立院邊緣人。

    女力護國計畫重申，基隆是基隆人的基隆，不是家族的政治地盤，也不是政黨惡鬥的工具！女力護國計畫與反共護台聯盟要讓林沛祥知道，罷免不是一時情緒，而是民主責任的展現。呼籲基隆人勿忘罷樑時的勇氣與骨氣，為讓基隆更好，需要大家再次站出來。

    「女力護國計畫」今（17日）宣布，將全力衝刺最後5000份連署書，「派車」、「派報」正式加入衝刺連署書的戰術布局。（圖由女力護國計畫提供）

    「女力護國計畫」今（17日）宣布，將全力衝刺最後5000份連署書，「派車」、「派報」正式加入衝刺連署書的戰術布局。（圖由女力護國計畫提供）

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