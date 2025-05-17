民進黨上街直擊顧好立委 民眾力挺吳思瑤：做對的事不用怕

民進黨推出《顧好立委》街訪影片，首集從遭遇罷免提案的民進黨立委吳思瑤開始。（圖由民進黨提供）

2025/05/17 14:34

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免烽火延燒，民進黨官方YouTube頻道不斷推陳出新，今（17）日預告將推出《顧好立委》街訪影片，首集從遭遇罷免提案的台北市第一選區立委吳思瑤開始。節目主持人邱庭庭透露，許多民眾及攤商大讚吳的表現「做對的事不用怕」，但一看到鏡頭就擔心「怕被不肖人士尋仇或查水表」。

民進黨今天分享，繼上週最新政治時事分析節目《爸媽叫我不要談政治》透過脈絡爬梳、彙整正確資訊，反擊中共認知作戰，首集「破解綠共」上線一週，短短幾日已累積將近10萬觀看，更在社群平台上獲得極高討論度，不少網友表示「論述溫和清晰」、「有助中間選民了解實情」。

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民進黨說，今天再端兩盤好菜，推出《顧好立委》街訪影片，走進選區市場與街巷，聆聽店家與選民對本黨立委最真實的心聲，首集便從吳思瑤開始。此外，一直以來頗受年輕人歡迎的《趣台灣》美食行腳節目，推出新系列《趣台灣－有夠神》，走訪全台宮廟，探討香火、人情與故事，採知性幽默方式呈現，精彩可期。

邱庭庭表示，她是純正士林北投人，卻從未想過在家附近遇到這麼大的挑戰，許多民眾和攤商都大力誇讚吳思瑤的服務、問政表現，說她「一定穩的，不用怕！」但民眾一看見鏡頭反而婉拒，原因竟是「怕被不肖人士尋仇或查水表」，製作進度一度落後，好在比起被秋後算帳，支持者更不捨吳思瑤遭遇惡罷，仍勇敢發聲，讚「做對的事，支持你的人會一直守護你」。

宮廟行腳系列《趣台灣－有夠神》從賴總統老家萬里開場，前進忠福宮、昭靈宮及龜吼漁澳順天宮（俗稱萬里媽），共同深究祭儀的禁忌與禮節，也替網友問出最好奇的問題之一，「政治人物是喜歡拜廟？還是拜票？」，透過廟方代表現身說法，揭開宮廟信仰的神秘面紗。

台華雙聲帶的節目新主持人法比提到，她一直以來對本土宮廟文化、國樂、活動主持等相關領域深感興趣，拍攝過程也不時有民眾主動前來分享和廟宇結緣的小故事，非常溫馨有趣。法比進一步說「透過鏡頭，我們記錄下街巷中或喧囂或靜謐的氛圍；寫下不同角落地域連結的人情與故事，也讓台灣的文化記憶被更多人看見、聽見，並且代代流傳。」

宮廟行腳系列《趣台灣－有夠神》從賴總統老家萬里開場，主持人法比盼台灣的文化記憶被更多人看見、聽見。（圖由民進黨提供）

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