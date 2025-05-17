核電廠延役惹議 陳其邁重申:開了40年的老車不可能延役

針對核電廠延役，陳其邁（右）重申開了40年的老車不可能延役! （記者葛祐豪攝）

2025/05/17 14:32

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對日前立法院藍白黨團強行三讀，將現行核電廠運轉執照有效期間最長40年延長為60年；高雄市長陳其邁今天（17日）受訪時重申，開了40年的老車不可能延役!

對於日前立院藍白黨團強行三讀，將核電廠延役20年，高市議員邱俊憲於議會質詢時比喻說：「一台車子開了40年快要壞了，準備報廢了，突然告訴你這台車還可以開20年，硬要你上路，這樣立法能接受嗎？」陳其邁當時十分贊同此說法。

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陳其邁並批評「台灣核廢料要放哪裡？放在新北市能接受嗎？放在花蓮，徐縣長同意嗎？放在馬祖，當地人同意嗎」、「不曉得國民黨急什麼」。

陳其邁今天出席放視大賞頒獎典禮，媒體問到「市長支不支持核電廠延役？」，他重申已經講過非常多次，開了一部40年的老車不可能延役，必須在國家能源政策注意到核廢料處理時，或社會有共識時，再來做討論。

媒體又問「對於電力供應是否有信心？」陳其邁說，今天的電力供應，備載容量在中午時，差不多20%左右。也希望未來國家在整個用電供應，能夠配合產業發展，注意到區域均衡，讓產業及民眾的用電可以供電穩定，並注意到包括電網韌性，提供更穩定的用電品質。

陳其邁（中）今天出席放視大賞頒獎典禮，與同學合照。（記者葛祐豪攝）

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