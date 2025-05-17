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    中國禁漁期海警船大玩兩面手法 越過海峽中線驅離我作業漁船

    澎湖漁船發現中國禁漁期，鐵殼船卻在海峽西非法作業。（漁民提供）

    澎湖漁船發現中國禁漁期，鐵殼船卻在海峽西非法作業。（漁民提供）

    2025/05/17 14:32

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國5月1日展開休漁期，卻大玩二面手法，一方面出動海警船至我經濟海域，驅趕澎湖漁船作業，另一面卻又放任中國鐵殼船，在休漁期間繼續在海峽中線略西海域拖網捕魚，引發我國漁民強烈不滿，澎湖海巡隊巡防艇趕往現場，中國海警船已退回海峽以西執法線，未引發任何衝突。

    今（17）日傳出中國海警船越過海峽中線，直接進入我國專屬經濟海域執法，澎湖海巡隊3519艇趕往途中，有我國籍漁船透過無線電通報，指出中國海警船位於座標（北緯23度1分、東經118度46分），並表示曾聽到該船進行禁漁廣播，但未受到實質干擾。中午12時20分3519艇抵達（北緯23度5分、東經118度41分）後，雷達搜索半徑6浬內，未發現任何船隻。

    3519艇將與台中艦持續在該海域巡邏，維持警戒與監控態勢。漁民表示，今日下午1時30分，中國海警船位置在東經118度38分891秒、北緯22度53分96秒處，往西南走了14浬，更接近中國，已進入海峽以西中國執法線，但令澎湖漁民不滿是兩面執法手法，一方面越過海峽東驅離澎湖漁船，卻在海峽西放任中國鐵殼船禁漁期作業。

    由於中國禁漁期嚴禁任何漁撈船隻出入港，導致大批中國三無（無船名、無船舶證書和無船籍港登記）漁船，在海峽中線徘徊遊走作業，形成「流浪」漁船，徒增我國漁船及海巡署困擾，讓澎湖漁船相當感嘆，中國禁漁期雙標處理方式，更讓澎湖漁民反彈。

    中國海警船17日下午1時30分，已往西南海峽中線以西活動。（漁民提供）

    中國海警船17日下午1時30分，已往西南海峽中線以西活動。（漁民提供）

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