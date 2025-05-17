誰是邊緣人？ 林沛祥孤單1人舉牌 民眾沒在管旁邊直接簽罷免

林沛祥一人在街上孤單舉牌，而林口中「社會邊緣人」的罷免團體一群人就在他身邊熱鬧宣傳罷免，更有民眾不管「本尊」在旁，直接上來簽連署。（擷取自Threads）

2025/05/17 15:05

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕基隆市國民黨籍立委林沛祥近日在政論節目上聲稱「罷免團體是社會邊緣人的集合體」，並稱立委都是台灣TOP 1%（前1%）優秀人才，引起網路熱議。今日基隆街邊出現有趣一幕，林沛祥一人在街上孤單舉牌，而林口中「社會邊緣人」的罷免團體一群人就在他身邊熱鬧宣傳罷免，更有民眾不管「本尊」在旁，直接上來簽連署，讓網友看了直呼：「誰才是邊緣人？」

林沛祥今日和罷免團體在基隆安樂市場狹路相逢，林沛祥單隻形影手舉「不同意罷免」標語立牌，而罷免團體則舉起「罷免親共立委」、「邊緣人站出來罷免TOP1人」等標語與之對峙。不過雙方互相宣講，場面還算和平。

請繼續往下閱讀...

後來有現場人員將影片、照片傳至社群平台分享，可見林沛祥自己一人孤單舉牌，而罷免團體則是集體聚集在一起呼喊口號，明顯較為熱鬧。另外，還有勇敢的基隆民眾不顧林沛祥「本尊」就在一旁，直接上前簽連署。

相關貼文下方，網友紛紛留言表示：「看誰才是邊緣人啦」、「好熱鬧的感覺」、「林才是邊緣人，他最邊緣人」、「這畫面好殘忍，我如果是祥祥，那地點真的站不下去」、「太猛了吧 直接在林沛祥旁邊簽起來」；還有網友猜想「就是苦肉計啊，塑造形單影隻的形象，哪個民代出門旁邊連半個助理或支持者都沒有？」、「要小心，之前謝國樑就是用站街頭的苦肉計」、「感覺TOP 1%是刻意跑來製造這畫面的？因為早上9點安樂市場的行程是昨天晚上罷團就已經公布的了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法