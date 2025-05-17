為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    誰是邊緣人？ 林沛祥孤單1人舉牌 民眾沒在管旁邊直接簽罷免

    林沛祥一人在街上孤單舉牌，而林口中「社會邊緣人」的罷免團體一群人就在他身邊熱鬧宣傳罷免，更有民眾不管「本尊」在旁，直接上來簽連署。（擷取自Threads）

    林沛祥一人在街上孤單舉牌，而林口中「社會邊緣人」的罷免團體一群人就在他身邊熱鬧宣傳罷免，更有民眾不管「本尊」在旁，直接上來簽連署。（擷取自Threads）

    2025/05/17 15:05

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕基隆市國民黨籍立委林沛祥近日在政論節目上聲稱「罷免團體是社會邊緣人的集合體」，並稱立委都是台灣TOP 1%（前1%）優秀人才，引起網路熱議。今日基隆街邊出現有趣一幕，林沛祥一人在街上孤單舉牌，而林口中「社會邊緣人」的罷免團體一群人就在他身邊熱鬧宣傳罷免，更有民眾不管「本尊」在旁，直接上來簽連署，讓網友看了直呼：「誰才是邊緣人？」

    林沛祥今日和罷免團體在基隆安樂市場狹路相逢，林沛祥單隻形影手舉「不同意罷免」標語立牌，而罷免團體則舉起「罷免親共立委」、「邊緣人站出來罷免TOP1人」等標語與之對峙。不過雙方互相宣講，場面還算和平。

    後來有現場人員將影片、照片傳至社群平台分享，可見林沛祥自己一人孤單舉牌，而罷免團體則是集體聚集在一起呼喊口號，明顯較為熱鬧。另外，還有勇敢的基隆民眾不顧林沛祥「本尊」就在一旁，直接上前簽連署。

    相關貼文下方，網友紛紛留言表示：「看誰才是邊緣人啦」、「好熱鬧的感覺」、「林才是邊緣人，他最邊緣人」、「這畫面好殘忍，我如果是祥祥，那地點真的站不下去」、「太猛了吧 直接在林沛祥旁邊簽起來」；還有網友猜想「就是苦肉計啊，塑造形單影隻的形象，哪個民代出門旁邊連半個助理或支持者都沒有？」、「要小心，之前謝國樑就是用站街頭的苦肉計」、「感覺TOP 1%是刻意跑來製造這畫面的？因為早上9點安樂市場的行程是昨天晚上罷團就已經公布的了」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播