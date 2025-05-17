鍾小平怨里長擁護吳沛憶 黨內人士冷回：沒聽說 顧好自己連署份額

藍營人士坦言，目前罷綠行動僅在少數縣市較熱，除了台北市、高雄市都有罷綠領銜人自動退出，屏東縣也有領銜人正考慮下一步要怎麼走。（資料照）

2025/05/17 13:58

〔記者施曉光／台北報導〕藍營推動罷免綠營立委的成效不如預期，國民黨台北市議員立委鍾小平昨日在政論節目上抱怨，有國民黨籍的里長反對罷免台北市中正萬華區的民進黨立委吳沛憶，而且「全力擁護」吳沛憶，對此，台北市的藍營人士今日冷回應，「建議鍾小平議員顧好自己的罷免連署份額最重要！」並強調沒有聽聞這種情形。

不過，黨內人士也坦言，目前罷綠行動僅在少數幾個縣市比較熱，而且除了台北市、高雄市都有罷綠領銜人自動退出，屏東縣也有領銜人在司法壓力下，正考慮下一步要怎麼走，不過，仍有幾個縣市的罷綠連署狀況不錯，例如台南市在地方黨部主委謝龍介領軍下，所有國民黨議員最近都集結重兵投入罷免連署，新北市在地方黨部主委黃志雄以及藍營議員成效也不錯，像樹林、鶯歌、三峽、土城區的罷綠委連署點這兩天現場都有200、300人參與。

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某位藍營人士說，這兩天他到台北市中正、萬華區投入連署，並沒有聽說有黨籍里長阻撓罷免吳沛憶的情形，他強調，雖然藍營基層確實有受到社會氛圍以及司法壓力的影響，但在檯面下大家的熱情都還在。

對於鍾小平質疑反對罷免吳沛憶的黨籍里長觸犯黨規，黨內人士表示，目前沒有接獲台北市黨部通報有關訊息，因此，鍾小平的說法究竟是有憑有據，還是無憑無據，很難判斷，即便確有黨籍里長不支持罷免，應該也不太能構成黨紀處分條件，除非黨員有給黨造成具體的重大傷害，考紀單位才必須妥適處理。

有關最後會有多少民進黨立委罷免案可以通過第二階段連署？黨內人士說，目前還沒有正式的評估數字，這幾天黨中央的黨工支援人力會先集中在台北市配合罷免團隊，以滾動式游擊部隊的方式幫忙連署，未來還會延伸至台北市以外地區。

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