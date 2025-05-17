三重神農文化祭迎兩岸交流首演 先嗇宮澄清統戰疑慮：僅為文化展演

打鐵花以千度高溫鐵水拋灑至夜空，綻放出如火樹銀花般的壯觀景象。（先嗇宮提供）

2025/05/17 13:28

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重先嗇宮為慶祝建宮271週年，自今（17日）起至23日一連七天舉辦「神農文化祭」，結合藥膳饗宴、非遺技藝與宗教祈福，展現傳統文化與當代表達的交融。此次邀請中國非物質文化遺產「打鐵花」、「八音會」與「英歌舞」來台演出，但由於兩岸政治敏感，外界質疑有統戰疑慮。先嗇宮回應，此次活動純屬文化交流、表演，跟政治無關。

文化祭每日從早上9時開始至晚上9時30分許，而首日推出重頭戲於下午5時許開始，包括「神農御膳藥膳饗宴」、英歌舞及打鐵花表演。其中，「英歌舞」融合南派武術與戲劇元素，展現剛勁有力的民間勇武精神；「打鐵花」則以千度高溫鐵水拋灑至夜空，綻放出如火樹銀花般的壯觀景象。

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先嗇宮董事長李乾龍指出，今年文化祭邀請的三項非遺技藝，其中打鐵花、英哥舞皆為首度來台演出，特別感謝陸委會促進兩岸民間文化交流，使演出順利在台展現。此外18日舉辦神農文化祭開幕式，文化祭期間設有「神農百草園」藥草展、青草茶體驗、免費藥膳發放與傳統歌仔戲公演，並舉行古禮祝壽典禮及學童智慧點燈儀式，邀民眾共襄盛舉。

此外，由於活動涉及中國人士，外界質疑有統戰疑慮。先嗇宮表示，活動中的中國打鐵花團隊共38人，英歌舞團則有31人，雙方均以「藝術文化演出交流」身分來台演出。人員名單4月初經送往文化部與陸委會審核，移民署於13日核發入台證，移民署並要求簽署聲明書，來台人員不能從事目的以外的活動、發表不相關言論、接受採訪，秉持對等尊嚴原則，不得對台統戰或矮化。

三重先嗇宮神農文化祭活動表。（先嗇宮提供）

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