「阿北」新竹農地雜草長得比芭樂樹高 曾資程：看顧的人也不管了？

民眾黨前主席柯文哲位在新竹的芭樂園農地已雜草比人高，新竹市民進黨議員曾資程諷因民眾黨議員正忙著幫涉貪停職高虹安洗白，無暇顧芭樂園。（曾資程提供）

2025/05/17 13:15

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案被羈押禁見，而他持有的新竹市農地地曾違規做停車場使用，後續在期限內恢復農用並種芭樂。民進黨新竹市議員曾資程今（17）日發文透露該農地近況，指出柯文哲卸任主席後，看顧芭樂園的議員好像就不太關心前主席的芭樂園，「天啊！雜草都長得比芭樂樹還高了！」

曾資程指出，民眾黨議員做人不要太現實，人去茶涼，前主席交付的工作，怎麼把柯文哲拋諸腦後呢？可能是為涉貪停職的市長洗白，毫無邏輯到幾近法盲、文盲反罷免，忙到沒時間看顧芭樂園。

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他說，選舉罷免是公民權利，高虹安到大菜市場宣傳反罷免，他質疑反罷免可以到大菜市場，是不是意謂罷免也可以到大菜市場。但那位看顧芭樂園的議員回擊，「選舉的時候你們沒有去過嗎？」，這是標準的混淆視聽轉移焦點，後續民進黨團揭發罷團志工，在大菜市場遭果菜公司管理人員干擾連署，將志工驅趕到馬路上，聲稱人行道也是果菜公司的，還找來警察要求留個資，刪照片影片，明顯違反選罷法及強制罪之嫌。

接著看顧芭樂園的議員，又扯到棒球場開幕參加的貴賓，問題是棒球場參加的貴賓，有涉貪被停職嗎？

曾資程感嘆，看顧芭樂園的議員真的很辛苦，一下子要聲援涉貪前主席，一下子要洗白涉貪停職市長，真夠忙的。

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