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    賴苡任批吳思瑤監督世壯運「想選市長」 周軒：靠北世壯運投稿粉絲都要選？

    罷團召集人賴苡任（左）。（資料照）

    罷團召集人賴苡任（左）。（資料照）

    2025/05/17 14:20

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕世壯運近期出包頻頻，民進黨立委吳思瑤今日稍早批評蔣萬安「只是包裝得比較高級的草包」，對此罷瑤召集人賴苡任回批，這麼喜歡監督蔣萬安？回來選市議員好了！對此政治工作者周軒表示，吳思瑤也是台北市選民，出來說幾句有錯嗎？照賴苡任這個邏輯，靠北世壯運裡面投稿千千萬萬個粉絲都是要選台北市長的。

    賴苡任在臉書PO文表示，吳思瑤從邏輯上證明自己是草包，人家蔣萬安在忙著世壯運，妳在忙著準備選市長，這麼喜歡監督蔣萬安？回來選市議員好了！如果市長是草包，而妳還需要跟一個草包「纏鬥」，不就證明妳自己也是草包，不然怎麼會「纏鬥」，正常人遇到草包是「輾壓」，講到草包，回頭看一下柯建銘跟賴清德！

    周軒在臉書PO文表示，他覺得賴苡任的這個邏輯好好笑，現在是怎樣？監督世壯運就是要選市長了嗎？吳思瑤委員身為台北市士林北投的區域立委，選民也是台北市民，繳的稅給你蔣萬安這樣亂花，出來說幾句有錯嗎？

    周軒直言，照你賴苡任這個邏輯，周軒也是要選台北市長的，靠北世壯運裡面投稿千千萬萬個粉絲都是要選台北市長的，請蔣萬安做好準備，到時候2028會有幾百個人陪你選台北市長喔！

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