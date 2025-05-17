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    首頁　>　政治

    傳林昶佐將任駐芬蘭代表 外交部回應了

    前立委林昶佐於2023年以家庭因素宣布放棄競選連任，近日傳出政府擬派林擔任駐芬蘭代表。（資料照）

    前立委林昶佐於2023年以家庭因素宣布放棄競選連任，近日傳出政府擬派林擔任駐芬蘭代表。（資料照）

    2025/05/17 13:03

    〔記者陳政宇／台北報導〕前立委林昶佐於2023年以家庭因素宣布放棄競選連任，後續動向備受關注；近日傳出政府擬派林擔任駐芬蘭代表，而外交部僅表示相關人事任命以總統府公告為準。對此，民進黨立委王定宇表示，林昶佐熟稔外交事務、於搖滾界頗負盛名，若能擔任駐外代表將是非常棒的安排，可展現台灣多元自由文化、以及民主活力。

    王定宇受訪表示，目前不曉得消息是否為真，若真的能派林昶佐擔任駐外人員，這是個一個非常棒的安排，林擔任立委期間，長期待在外交及國防委員會，對台灣的外交國防事務非常熟悉，多次被公督盟評鑑為優秀立委，是非常投入工作的好立委。

    王定宇說，林昶佐後來因家庭因素選擇放棄連任，若他有意接任駐外代表，憑藉其在搖滾音樂界的高知名度，加上優秀的外語能力，將能展現台灣多元自由、開放的文化．並呈現民主活力，期待這件事成真。

    對於林昶佐的人事傳聞，外交部回應，現階段沒有進一步評論，相關人事任命以總統府公告為準。

    現任駐芬蘭大使張秀禎2019年到任，涉外人士透露，輪調慣例為3年、6年。根據外交部駐外人員輪調作業要點，駐外人員輪調以遷調同一陞遷序列之職務為原則，其駐外期間以自啟程日起服務滿三年為一任，並得予延長一任，任滿調回本部服務。

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