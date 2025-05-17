擔憂被罷免？傅崐萁喊話「明年只要還在」將繼續爭取預算

立委傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚上午聯袂參加龍舟開光點睛，徐榛蔚先提「鯉魚潭還有好幾項工程待中央核定」，傅崐萁後面接腔「明年只要傅崐萁還在」一定會持續爭取至中央支持。（記者花孟璟攝）

2025/05/17 13:04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁的罷免案，二階段目前正由縣選委會審查中，傅崐萁上週參加喜宴時低姿態說「拜託讓他做完四年」，今天又在參加鯉魚潭龍舟點睛時說：「明年只要傅崐萁還在，一定會全力請中央支援花蓮明年兩項國際運動賽事。」

月底就是端午節，花蓮今年的端午龍舟競渡活動照樣在鯉魚潭舉辦，縣府今天上午在鯉魚潭北的花蓮水上運動訓練中心前，舉辦龍舟開光點睛祭拜，花蓮縣長徐榛蔚及傅崐萁連袂出席，與縱管處長許宗民、縣議會副議長徐雪玉、花蓮縣體育會理事長汪錦德等共同為龍舟點睛開光。

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開光點睛前縣長徐榛蔚致詞，提到花蓮縣在明年8月上旬將承辦國際運動賽事「國際少年運動會（ICG），以及世界俱樂部龍舟錦標賽（CCWC），她說，希望用運動帶動觀光以及整個產業生態系，明年的龍舟俱樂部10月在花蓮舉辦，將有上萬選手到花蓮，但是在鯉魚潭還有輕艇中心的停放艇庫等相當多工程「目前都在等待中央核定」，「沒有辦好是台灣丟臉，是面子問題」，請中央看到、聽到花蓮需求。

縣長徐榛蔚致詞後，立委傅崐萁也上台致詞，見到現場有媒體拍攝，傅崐萁發言節制很多，但由於罷免二階段通過機率很大，傅崐萁再度向選手們喊話，明年「只要傅崐萁還在」，2026年花蓮即將舉辦的兩項國際運動賽事，一定會要求中央全力的支援，花蓮縣成為全國最大的體育大縣。

主辦今年龍舟賽的花蓮縣體育會表示，今年的龍舟競渡嘉年華將於本月30日、31日在鯉魚潭潭北碼頭前舉行，單程水道長度200公尺，共有73支隊伍報名，比去年地震後的40隊，終於恢復往年水準，包括傳統公開男子組6隊、傳統男女混和祖9隊、傳統公開女子組4隊、傳統機關團體組4隊、小型健康男子組12隊及小型快樂混合組38隊。

花蓮明年舉辦世界龍舟俱樂部比賽，鯉魚潭邊還有艇庫等相關工程須中央補助。（記者花孟璟攝）

傅崐萁：「明年只要我還在」，會繼續爭取中央支持花蓮。（記者花孟璟攝）

花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁連袂參加龍舟競渡開光，與參加隊伍合照搏感情。（記者花孟璟攝）

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