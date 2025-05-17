大罷免是因藍白刪預算？ 鍾東錦批：這是假話 還沒刪就罷

鍾東錦說，「現在大家觀念大罷免是因為藍、白刪預算，這個是假話，還沒刪預算就要大罷免」。（記者蔡政珉攝）

2025/05/17 12:37

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣長鍾東錦今天上午出席苗栗縣苑裡鎮全民運動館動土典禮，提到大罷免時，鍾東錦先說，對政黨惡鬥不予置評，但他接著說，「現在大家觀念大罷免是因為藍、白刪預算，這個是假話，還沒刪預算就要大罷免」。鍾東錦說，不能邊罷免人家、同時要求不能刪預算，「這是什麼思維他實在搞不懂」。

鍾東錦接著提到，各縣市預算若要通過，必須四處拜託議員不要砍太多，而非一邊說我要修理你，一邊說不過不行，政治絕對沒有恐嚇，每個人都有一股勇氣。鍾東錦也說，「國民黨的領導也許比較笨、比較呆，做壞事比較沒有腦筋；不像另一頭做壞事腦筋真的很厲害」， 步驟有規劃，都是專業在做，真的很可惡。

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苗栗縣政府之前發布新聞稿，內文提到，鍾東錦從一開始就認為，大罷免是一場「瘟疫」，事實證明民進黨和國民黨果然各自提出罷免案，而且亂象不斷。

當時內文也提到，鍾東錦呼籲，苗栗目前仍有縣議員罷免案，也應按下停止鍵，如此才能讓民意代表專注在地方建設與民眾需求，不應陷入無止境的政治鬥爭。他更呼籲中央執政黨與在野黨，應各自節制，停止相互報復式的罷免行動，避免將社會推向更深層的對立與混亂。

苗栗縣長鍾東錦（右一）。（記者蔡政珉攝）

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