談國家安全 盧秀燕表態支持增加國防預算

盧秀燕表示，軍事及國防安全非常重要，支持我國增加國防預算。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/17 12:26

〔記者林欣漢／台北報導〕台中市長盧秀燕今日出席淡江大學國際事務與戰略研究所舉辦的「第二十一屆紀念鈕先鍾老師國際學術研討會」，盧秀燕表示，軍事及國防安全非常重要，支持我國增加國防預算。而在日益複雜的全球險峻局勢下，要擴大國家安全的面向，做好全面性準備工作，國家要跟人民溝通，大家一起全力以赴。

盧秀燕表示，雖然在地方政府服務，還是會關心國際情勢變化、國家安全戰略與國防政策。這十年來世界的變動，印證國家安全政策的擬定、實施、準備因應非常重要。尤其現今全球的險峻局勢下，國家安全更加複雜困難，必須做好全面性的準備工作，沒有辦法排序跟選擇。

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盧秀燕指出，國家領導者可能會在治理過程中選擇政策的重要性，排列優先次序，例如軍事安全第一、資安第二、能源第三等，但現在所面臨的世界，國家安全的面向沒辦法排序及選擇，必須全面性的準備，換句話說，國家安全的工作不是只有國安會、國安局、國防部的事情，金管會、財政部、衛福部通通要準備。

盧秀燕強調，勿恃敵之不來，恃吾有以待也，平常的整備功夫國家要跟人民溝通，大家一起全力以赴。她特別提到，軍事及國防安全也非常重要，支持我國增加國防預算。

台中市長盧秀燕今（17）日出席「第二十一屆紀念鈕先鍾老師國際學術研討會」開幕致詞。（記者叢昌瑾攝）

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