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    心好累......世壯運志工曝亂象 ：12小時不見1個能幫忙官員

    雙北世壯運近日亂象頻傳。圖為規劃為世壯運公園的松山文創園區。（資料照）

    雙北世壯運近日亂象頻傳。圖為規劃為世壯運公園的松山文創園區。（資料照）

    2025/05/17 13:27

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕雙北世壯運近日亂象頻傳。一名網友說他昨（16）日當了一整天的認證櫃台志工，當場才發現除了本來的業務外，還要幫忙翻譯。但最嚴重的是，少部分系統無法顯示選手相關訊息，志工拚盡全力都沒辦法解決，希望現場能有一名有決策權力的官員能幫忙，但「整個12小時，沒看過這樣的官員出現，放給志工第一線面對表情無奈、千里迢迢來到台北的選手，真是情何以堪。」

    世壯運爭議不斷，有網友創建匿名抱怨粉專「靠北世壯運」，短短5天不到已經累積了超過200則投稿抱怨。一名志工今日投稿分享，表示他昨日當了一整天12小時的認證櫃檯志工，「身體累，心更累。」

    志工說，他原本只是協助櫃檯操作人員到後排找到認證選手的證件，這個工作不難，眼明手快再加上通曉證件排序方式即可。但沒想到還要協助翻譯，而當日來報到的有60%以上是外籍人士，他接觸到的就有澳洲、紐西蘭、蒙古、印度、馬來西亞、香港、中國、挪威、烏克蘭、阿富汗、日本等國選手。

    志工表示，簡單的溝通請選手提供認證QR code與護照，大部分都迅速的在一分鐘內就完成認證查詢，尋找選手證，與選手確認的程序。但有少部分系統無法顯示選手相關訊息，這時再請選手寫下當初報名所使用的電郵地址，交給後台查詢，也可以在五分鐘內完成程序，大家都歡喜。

    但問題就出在有些選手怎麼努力，試過各種方法，就是找不到。身為志工的他們也愛莫能助。他質疑，這時依照標準程序是不是該有個駐場的官員，有決策權力的官員，來協助解決問題，最起碼了解問題的根源，說明後續處理的方向，語言不行沒關係，他們來轉達，關鍵是要有那位具決策權力的官員。「但整個12小時，沒看過這樣的官員出現，放給志工第一線面對表情無奈、千里迢迢來到台北的選手，真是情何以堪。」

    最後，志工痛批，將帥無能，累死三軍，莫此為甚。「Chapter ten thousand safe（指台北市長蔣萬安）請認真面對。無能就算了，拜託至少要有心。」

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