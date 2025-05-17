WHA前夕傳世衛大裁減 陳冠廷促把握契機推動「全球衛生新機構」

民進黨立委陳冠廷今天受訪建議，台灣應把握此機會，主動提出前瞻性政策，推動建立一個「真正開放、不歧視」的全球衛生新機構。（資料照）

2025/05/17 12:10

〔記者方瑋立／台北報導〕世界衛生大會（WHA）19日即將登場，面對美國總統川普宣布退出並拒絕支付分擔會費，世衛組織（WHO）近期傳出大風吹，已展開近年最大規模的組織縮編，包括部門數量從十個縮減為四個，部門主任從76人降為34人，整體縮編逾五成，同時因財務考量重新評估將部分辦公室從瑞士日內瓦總部搬遷至成本較低的地點。民進黨立委陳冠廷今天受訪建議，台灣應把握此機會，主動提出前瞻性政策，推動建立一個「真正開放、不歧視」的全球衛生新機構。

外媒報導，世衛組織領導高層團隊將大幅精簡，原有11人編制將削減至6人，其中2名長期核心人物離職，僅保留4名資深成員。WHO總部原有10個部門、76名部門主任，也將一口氣縮減至4部門、34人，同時因財務考量，評估將部分原位於日內瓦總部的部門外遷至較低成本地點，如將傳染病相關計畫設於南非、肯亞等國，在減輕辦公成本同時，強化與全球南方的在地連結與影響力。

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台灣醫界聯盟全球衛生研究中心執行長林世嘉評估，WHO新團隊未見中國與美國代表，可能意圖在敏感地緣政治環境中，維持中立與組織穩定。同時透過高層重整、組織瘦身與地點遷移「三管齊下」，試圖在資金受限與國際政治動盪中穩住腳步，聚焦其核心職能，此變革將深遠影響WHO的未來政策走向與全球衛生治理格局。

至於美國退出WHO對我國爭取參加WHA的影響，外交部長林佳龍表示，美國宣布退出仍需一年時間才生效，此期間可見美國更積極為台發聲，包括今年二月曾正式提出支持台灣，反駁聯合國第2758號決議文，同時領導多國致函為台發聲。他坦言，美國的退出會對WHO帶來壓力，若未來另成立功能類似國際組織，台灣一定會第一個報名。

面對美國退出、中國長期操作打壓的雙重挑戰，民進黨立委陳冠廷受訪直言，在全球衛生治理面臨重大變革之際，台灣應把握機會，主動提出前瞻性的政策建議，為國際衛生合作開創更包容、更有效的新模式。

他建議，台灣應積極推動與歐、美、亞、非洲等中小型國家籌組「全球衛生新願景聯盟」，並邀請醫師公會、學術聯盟、非政府組織及跨國醫藥企業等民間專業機構加入，共同參與技術諮詢與執行，積極推動建立一個「真正開放、不歧視」的全球衛生新機構。

陳冠廷指出，新機構應確立普世包容、專業中立及資源共享三大核心原則，不以國家政治地位或會員國資格為障礙，任何具備防疫與衛生專業能力的實體皆能參與其中。同時在組織架構上保證真正「技術本位」，避免單一大國以政治籌碼影響重大衛生政策，並建立公平的研發與物資分配機制，鼓勵疫苗、藥品及檢測技術的開放授權與互通有無。

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