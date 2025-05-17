民眾收罷團簡訊憂個資遭濫用 司法院：有違法可提起救濟

司法院送至立法院書面報告表示，若有違反個資法等相關規定，民眾可向管轄法院提起救濟。（資料照）

2025/05/17 12:02

〔記者林欣漢／台北報導〕全台掀起大罷免潮，對於有民眾收到罷團的連署簡訊，憂心個資遭冒用、濫用，立法院司法及法制委員會下週一邀請司法院等單位列席，就「民眾反應收到罷免連署簡訊，顯非商業廣告目的利用，質疑個資洩漏而侵害人民權益」進行專案報告。司法院送至立法院的書面報告表示，若有違反個資法等相關規定，民眾可向管轄法院提起救濟。

至於民眾質疑個資外洩，是否可能影響罷免案通過與否，司法院也說明，近期各地進行的公職人員罷免案，目前尚處於選罷法規定的提議或連署階段，民眾收到罷免連署簡訊除可能涉及違反個資法等相關規定外，尚與罷免無效之訴及罷免案通過或否決無效之訴無涉。

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個人資料保護委員會籌備處則表示，現行個資法對非公務機關的個資事務採分散式管理，由各該業別的目的事業主管機關主責，並具有行政調查裁處之權責，如有涉及刑事責任，則移請檢調機關偵辦。關於民眾收到罷免連署簡訊一事，倘涉及違反個資法規定，宜由相關目的事業主管機關視個案所涉法律責任審認卓處。

法務部表示，依個資法規定，公務機關意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反上開規定，處5年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；公務員假借職務上之權力、機會或方法，而犯前揭之罪者，加重其刑至二分之一；公務機關適用國家賠償法之規定。

而非公務機關違反個資法，主管機關並可裁處5萬元以上、50萬元以下罰鍰，並令限期改正；倘係意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益而違反者，處5年以下有期徒刑，得併科100萬元以下

罰金。

法務部表示，對於民眾反應的情況及個資法相關規定的適用問題，尊重權責主管機關個人資料保護委員會籌備處的意見及解釋。

國家通訊傳播委員會（NCC）表示，行動通信事業均應依個人資料保護法及電信管理法等規定落實法遵義務，而經行政調查，行動通信事業並無提供簡訊發送門號清單及基地台區域廣播技術（俗稱LBS）予簡訊代發業者。

NCC說，通傳會為電信事業之目的事業主管機關，將持續督導電信事業恪遵個人資料保護法相關規定，每年對行動通信業者辦理個資行政檢查，以確保業者依法落實個資保護法遵義務；另查三家行動通信事業均有協助提供拒絕接收商業行銷簡訊之服務，供用戶自行斟酌在不影響自身權益下，得以選擇使用。

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