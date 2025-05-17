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    獨家》中國海警船越過中線驅離澎湖漁船 海巡緊急趕往雙方對峙中

    澎湖漁民透過友人報案後，澎湖海巡警艇10分鐘趕抵現場。（民眾提供）

    澎湖漁民透過友人報案後，澎湖海巡警艇10分鐘趕抵現場。（民眾提供）

    2025/05/17 11:55

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中國休漁期展開，所有船隻嚴禁出入港，但中國海警船卻打破長期存在執法「默契」，越過海峽中線以東，進入我國經濟海域，驅離正在作業的10餘艘澎湖漁船，澎湖海巡隊據報後，立即調度台中艦、3519艇趕往現場馳援護漁，雙方執法船在現場對峙中。

    根據了解，今（17）日上午10時許，10餘艘澎湖漁船在東經118度38分773秒、北緯23度15分354秒處（七美西40海浬、馬公60海浬），遭到中國2202海警船靠近廣播驅離，嚇得現場作業澎湖漁船一哄而散，中國海警船還持續驅離，並一路向東開航，繼續侵入我經濟海域，上午11時在北緯23度10分、東經118度43分位置，更接近我國4海浬，澎湖海巡隊緊急調度台中艦、3519艇趕往現場護漁，再度呈現兩岸執法船海上對峙場面。

    雖然海巡中線是重覆模糊執法地帶，但以往執法默契，是中線以西由中國海警船執法，中線以東則是我國海巡隊負責，但自從去年大進滿88號越界，遭中國海警船扣留查辦事件後，就發生變化，根據澎湖漁民表示，近日澎湖漁船在海峽以東、我國專屬經濟海域作業，就屢遭中國海警船越界驅離，希望海巡隊規劃專案勤務護漁。

    澎湖海巡隊呼籲漁民朋友第一時間打海巡報案專線，或與澎湖漁業電台SSB 13194報案，海巡隊會立即前往應處。今日11時澎湖海巡隊接獲民眾代轉漁民反映，10分鐘就看到我國海巡艦艇前來護漁，效率相當快。

    澎湖漁民由儀器判讀中國海警船編號2202。（資料照）

    澎湖漁民由儀器判讀中國海警船編號2202。（資料照）

    澎湖漁民在海峽中線以東我國專屬經濟海域作業，卻被中國海警船越界驅離。（民眾提供）

    澎湖漁民在海峽中線以東我國專屬經濟海域作業，卻被中國海警船越界驅離。（民眾提供）

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