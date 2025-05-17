世壯運能不能帶國旗？ 苗博雅製圖表規定一次看

台北市議員苗博雅於臉書發布1張「世壯運能不能帶國旗？」圖表。（圖擷自苗博雅臉書粉專）

2025/05/17 11:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雙北世壯運今日開幕，台北市議員苗博雅於臉書發布1張「世壯運能不能帶國旗？」圖表，讓選手或觀眾都不用擔心遭沒收情況發生，苗博雅表示「希望主辦方台北市與新北市政府，能信守承諾，公平執行規範，讓所有選手與觀眾都能盡情享受這場運動盛會！」

苗博雅昨於臉書粉專發文表示，「選手想秀國旗，卻怕違規？觀眾想揮旗吶喊，又怕被沒收？別擔心，苗博雅15日已經替大家問清楚，且是由台北市長蔣萬安親自回應。」

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依據蔣萬安回應，若想秀出台灣Taiwan相關旗幟或國旗的朋友，苗博雅指出，若是選手的話，選手服裝、裝備不受限（包含比賽與頒獎），可以印製國旗、Taiwan、台灣等相關圖樣，頒獎時不必拆卸；不過，比賽會場禁止攜帶任何國旗，但可以展示有「Taiwan」、「台灣」字樣的標語或旗幟。

苗博雅接著說，如果是觀眾的話，觀眾席可以展示國旗、Taiwan、台灣相關旗幟（含比賽、開閉幕式），然尺寸須在2公尺×1公尺以內，不得展示涉及政治、選舉、種族歧視的旗幟或標語，「但『涉及政治』的判定，市府官員在質詢中無法明確說明」。

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