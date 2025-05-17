回娘家出席淡江研討會 盧秀燕自豪：競選對手找不出論文毛病

台中市長盧秀燕今（17）日出席「第二十一屆紀念鈕先鍾老師國際學術研討會」開幕致詞，隨後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/17 11:11

〔記者林欣漢／台北報導〕台中市長盧秀燕今出席「第二十一屆紀念鈕先鍾老師國際學術研討會」開幕活動，她表示，自己的論文是寫國家安全及國會的機密預算，指導老師非常嚴格，戰略學術不分藍綠，令自己獲益良多，如果不是論文這麼嚴苛，自己不會站在這裡，因為選舉都要經過檢驗，很多政治人物的論文都出事，「我選舉九次，一次省議員、六屆國會議員、二屆市長，聽說競選對手把我的論文翻爛了，就是希望能找出我的毛病，可是到現在我還站在這裡，表示嚴師出高徒，以及戰略所的論文品質有保證，真的是優秀的」。

盧秀燕說，很多人問她，今日為什麼會出席這場年會及學術研討會，有什麼政治意圖，是不是要發表國防白皮書，她要大家放輕鬆，她是回娘家，自己是淡江戰略所畢業的，也是淡江戰略學派的一份子，當時自己是班上唯一的女生，不用競選就當選班花。

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至於為何會就讀該研究所，盧秀燕表示，自己長期以來對國際事務、國防政策及國家安全，非常有興趣，擔任立委的第一志願、第一個會期，就自動參加國防及外交委員會，不是抽籤抽輸的，自己在該委員會待十三個會期，相當資深，當時感到歷練不足，雖然在實務上有很多經驗，但是總覺得學問不夠，因此決定再來攻讀戰略所。

盧秀燕認為，過去學術上的戰略假想，在這十年間一一發生，例如，COVID-19一個疾病、病毒，讓全世界shut down三年，國家在公衛的國家安全上是否有正確的認知；美國總統川普的關稅政策，如果沒有妥善處理，一個國家的經濟、金融可能會崩潰，從繁榮到衰敗，也是國家安全要面對的課題。

盧秀燕進一步指出，能源安全議題，尤其在台灣更面臨嚴峻挑戰，沒有水、電，甚至糧食的安全，最近日本也有糧食安全的問題；資安問題部分，若被駭客破壞，武器遭到駭客入侵無法應用，也絕不能忽視；國土安全部分，天災地變雖然沒有辦法防止發生，也要有所準備因應；外交安全對台灣更是一大挑戰及嚴肅課題，以巴戰爭在在顯示他們的外交政策不止是在軍事武器上的勝利與否，也關係到外交安全能不能得到世界各國的支持及認同；軍事及國防安全也非常重要，支持我國增加國防預算。

盧秀燕強調，國家安全在現在全球的險峻局勢下更加複雜、困難，必須全面性的準備工作，國家領導者會在治理的過程中選擇政策的重要性，去排優先次序，例如軍事安全、資安、能源等排第幾，但現在面臨的世界國家安全定義已經不一樣了，國家安全的面向及準備，沒有辦法排序，也沒有辦法選擇，必須全面性的準備。

盧秀燕表示，要擴大國家安全的面向，全面的準備因應，不要排序及選擇。換句話說，國家安全的工作不是只有國安會、國安局、國防部的事情，金管會、財政部、衛福部通通要準備。而不管哪個面向，準備工作極其重要，勿恃敵之不來，恃吾有以待也，平常的整備功夫是國家要和人民溝通的，大家一起全力以赴，因為全球局勢快速變化、動盪威脅攻擊四起，這個世代最需要戰略家，這是一個戰略家的時代。

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