中國打壓布拉格書展拒撤我國旗 陳培瑜喊話：藍白必須站出來表態

布拉格國際書展15日登場，長期譯介推廣台灣文學的捷克麋鹿出版社第4度參展，以多部作品展現台灣文學的多元風貌。（中央社）

2025/05/17 11:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕布拉格國際書展15日登場，書展總監奧爾表示，中方再次提出政治性要求，包括要求撤掉麋鹿出版社攤位上的國旗。布拉格書展回應「尊重民主自由」拒撤我國旗。對此民進黨立委陳培瑜列出中共打壓言論自由的血淚史，指出藍白別只在選舉時拋幾句「台灣價值」，真正遇到中共打壓就閉嘴。

陳培瑜在臉書PO文表示，在布拉格國際書展上，中國共產黨居然又跑去比手畫腳，硬要主辦單位撤掉捷克麋鹿出版社攤位上的台灣國旗，還想管人家目錄上能不能寫「與台灣文化部合作」，她來幫大家複習中共打壓言論自由的血淚史。

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陳培瑜分析，中國的任志強大膽批評習近平「黨媒姓黨」。指責習近平「是一位渴望權力的『小丑』」，「那裡站著的不是一位皇帝在展示自己的『新衣』，而是一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑。」 文章還稱習近平「絲毫也不掩飾自己要堅決當皇帝的野心，和誰不讓我當皇帝，就讓你滅亡的決心！」

陳培瑜指出，中國的公民記者張展2020年進入封城的武漢紀錄市民的困境，發佈了在當地醫院、社區等多個地方拍攝的影片片段，當年年底，張展被當局以涉嫌「尋釁滋事罪」拘留，隨後法院將其判囚四年，台灣人權工作者李明哲為了發表支持民主的言論，被中共以「顛覆國家政權罪」判刑5年，還褫奪政治權利2年，成為國際關注的人權案例 。

陳培瑜續指，連《蘋果日報》創辦人黎智英都撐不下去，只因報導就被控「串謀勾結外國勢力」，一審就被囚3年多，至今都沒有自由，那國民黨呢？大家不要忘記了，1949到1987年那38年白色恐怖，國民黨靠《戒嚴法》、《懲治叛亂條例》封殺言論、新聞審查，多少知識份子一開口就被列為叛亂分子 ？《自由中國》雜誌主編雷震刊載殷海光社論，結果被以「叛亂罪」逮捕，雜誌被迫在1960年停刊，異議聲音幾乎被消滅殆盡 ；1989年鄭南榕為了堅持「百分之百言論自由」，拒絕當局的拘捕，最後在《自由時代週刊》自焚殉道，成為台灣民主聖殿的烈士。

陳培瑜直言，如果這一切再次發生在台灣，別以為「這種事不會發生在台灣」就安全了，要是有一天台灣真的成為第二個香港，有人因一句話被捕、媒體被關、法庭成了審查場，那我們還有言論自由嗎？還有人身自由？還有宗教自由？國民黨、民眾黨必需站出來出來表態，別只在選舉時拋幾句「台灣價值」，真正遇到中共打壓就閉嘴。

陳培瑜疾呼，必須讓打壓者知道：台灣人不怕講真話，也不怕被聽見，但我想國眾兩黨一定不會這麼作……至少到目前為止我還沒看見！台灣的自由是民主前輩為我們自己爭取而來，她要拜託大家別讓它在懾於強權或妥協的沉默中！我們要繼續發聲！

立委陳培瑜。（資料照）

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