川普關稅變動大 盧秀燕：國家須準備多套戰略劇本因應

台中市長盧秀燕今（17）日出席「第二十一屆紀念鈕先鍾老師國際學術研討會」開幕致詞，隨後接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2025/05/17 11:04

〔記者林欣漢／台北報導〕台中市長盧秀燕今日出席「第二十一屆紀念鈕先鍾老師國際學術研討會」開幕活動，媒體詢問，美國總統川普稱未來「2至3週」將為美國貿易夥伴訂出新的關稅稅率，是否會給賴政府建議？對此，盧秀燕表示，國際局勢本來就是變動的，美國關稅的發展過程中，不斷的變動，戰略的意義就在這個地方，怎麼樣能夠預先判斷做假想、擬定戰略、政策及因應方案，這是戰略所在的價值，剛好在這次關稅戰中顯現出來。

盧秀燕表示，而川普這個月的看法也不斷變動，現在還不能完全下定論，國家還是必須準備多套的戰略劇本及政策方針來因應，也許可能還會再變，現在如果就當作定案，假想不夠，因此最後川普是否要以某個稅率來適用所有國家，也不見得，即使這段時間這樣子用，可能過沒多久又要變了，全世界都在變動中，戰略學家的思考要能假想、因應及準備策略，這就是研討會的意義。

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對於盧秀燕子弟兵、國民黨立委羅廷瑋日前表示，「我被罷免的話，盧秀燕2026台中市長交班會出問題，2028也無法問鼎總統」，媒體也關切罷免案是否影響到2028佈局？盧秀燕表示，「我今天難得回到系所，對我是非常珍貴的事情，而且這場研討會對國家安全非常重要，希望focus在這邊，不要談選舉。」

至於今晚雙北世壯運開幕式是否會參加？盧秀燕說，有獲邀但今天另有行程無法參加，要準備世界級的運動會非常不容易，「我要說蔣市長、侯市長辛苦了」，準備世界級的活動以台灣的量能來講，本來就是非常辛苦的事情，不止地方要用心準備，也希望國家、社會各界多多給他們關心及幫忙，畢竟是世界級的運動會，也代表國家，「蔣市長、侯市長辛苦了，加油」。

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