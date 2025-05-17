罷雙吳連署涉造假 北市黨部代理總幹事30萬、婦工會長10萬交保

北檢今天凌晨諭知台北市第四區黨部代理總幹事陳奎勳30萬元交保。（資料照）

2025/05/17 10:41

〔記者林嘉東／台北報導〕台北地檢署偵辦藍營連署罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的連署書涉造假案，在押中的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉透過市黨部總幹事姚富文等人授意，由區黨部找志工抄錄黨員名冊，昨首度提訊黃呂，並搜索國民黨台北市第四區黨部執行長、因姚被押後代理總幹事的陳奎勳及中山區婦工會長葉麗琴2人住處，約談陳、葉及涉抄錄的志工共11人；北檢複訊至今（17）天凌晨後諭知，陳30萬、葉10萬元交保，11名志工請回。

全國各地幽靈連署罷免頻傳，民進黨發言人吳崢今年3月兩度到北檢告發連署罷免立委吳思瑤、吳沛憶等13名立委的領銜人涉偽造文書等罪，其中罷免吳思瑤、吳沛憶的連署書以死亡連署案最多，還有重複連署、冒名連署，檢調偵辦除傳訊遭冒名連署者，比對連署書筆跡、與鑑定後，今年四月中旬約談號稱「罷吳四騎士」的罷免案領銜人。

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檢調發現，「罷吳四騎士」等領銜人只是「人頭」，訊後大多予以交保；經向上追查，黃呂涉有授意抄錄名冊重嫌，她也因違反個人資料保護法及偽造文書等罪嫌，於4月25日被收押禁見。據悉，黃呂涉透過同樣在押中的姚富文等人「傳聲」授意抄錄，由區黨部執行，區黨部除了找自己的志工外，還透過婦工會找上婆婆媽媽級的「抄手」志工，抄錄黨員名冊進行罷免連署。

由於檢調日前已從筆跡鑑定單位獲得初步意見，並比對其他文件，確認抄錄者身分後，於5月14日啟動第三波約談行動，部分志工已坦承受黨工指使而抄錄黨員名冊，昨再搜索陳、葉兩人住處，並約談兩人及其他志工共11人到案，漏夜複訊至今天凌晨諭知陳30萬、葉10萬元交保，11名志工請回。

國民黨台北市中山區婦工會長葉麗琴10萬元交保。（資料照）

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