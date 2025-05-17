罷綠委無望？ 鍾小平爆：國民黨里長擁護吳沛憶

民進黨立委吳沛憶。（資料照）

2025/05/17 10:55

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨團發動罷免民進黨立委吳沛憶的行動，成效始終不如預期，國民黨立委鍾小平日前在節目上抱怨，國民黨籍里長竟然反對罷免吳沛憶「全力擁護吳沛憶」。

鍾小平昨日在政論節目《新聞面對面》被主持人謝震武提問「吳沛憶這一席二階會不會過？」鍾小平抱怨「現在有一個很大的問題是，我們國民黨的黨籍里長居然跳出來全力擁護吳沛憶！這還有沒有黨紀啊！？有的地方還說她做的很好啊！不是此時此刻怎麼還要說這種話呢！？那以後我們這樣還要不要提名這個里長？里長居然犯了黨規來阻擾罷免！」

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陳東豪表示「那表示人家（吳沛憶）真的做得不錯啊，表示人家做到連你們黨籍里長都肯定啊」鍾小平怒回「當然不是做得不錯！」黃創夏補充「而且表示人家將來也不在乎你們提不提名」鍾小平無奈表示「錯！你不敢不提！他吃定你！」謝震武笑回「原來不是人家不怕你們，是你們還要忌憚人家」

陳東豪指出「原來人家吳沛憶可以做到連你們黨籍里長都覺得她做的不錯，那你們罷人家根本不對啊」鍾小平怒噴：「錯！你們這是門外漢在看這個問題，你們要傾聽我在地人講，那是因為他們服務案件只能找吳沛憶！吳沛憶做的哪裡好！？吳沛憶做的根本做的沒有感覺嘛！不要說很壞，也沒有好嘛！她有什麼曝光度！？她有什麼偉大的論述？」

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