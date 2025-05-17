蕭美琴代表出席世壯運開幕 藍營：賴清德再忙都應出席支持

國民黨智庫副執行長凌濤。（資料照）

2025/05/17 10:02

〔記者施曉光／台北報導〕2025雙北世壯運今晚登場，賴清德總統因國政繁忙，無法出席開幕典禮，改由蕭美琴副總統代表出席，國民黨智庫副執行長凌濤今日盤點台灣歷年主要國際運動賽事及元首出席狀況，呼籲賴清德國政再繁忙，都應出席支持台灣舉辦世壯運。

對於民進黨發言人辯稱，過去世壯運只有2017年紐西蘭奧克蘭世壯運由總理出席開幕，凌濤反駁，這正說明既有前例，台灣作為渴望提升國際能見度的國家，世壯運難道不是最佳舞台？怎麼能因個人度量或政治立場差異，而錯失向國際展現台灣的機會？還是賴清德心心念念在忙大罷免？

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凌濤強調，賴清德曾宣示要「以運動壯大台灣」，如今面對世壯運，卻以「國政繁忙」為由缺席開幕式，國人不禁要問，到底是在忙什麼？全國民眾對台灣主辦國際運動盛會普遍感到歡迎，賴清德也喊出要成立體育部，透過體育運動提升台灣的國際能見度，但當台灣真正舉辦國際賽事時，賴清德卻因政治考量選擇不出席，令人錯愕。

他指出，2009年第21屆夏季聽障奧運安蒙斯總會長介紹前總統馬英九以地主國總統身分開幕，2009年高雄世界運動會朗佛契會長介紹馬英九以承辦國元首身分開幕，2017年台北世界大學運動會馬提辛主席介紹前總統蔡英文以地主國總統身分開幕，到了2025年雙北世界壯年運動會，賴清德卻以「國政繁忙」為由婉拒出席開幕式。

凌濤還說，過去爭取世壯運期間，雙北都是非綠營的執政縣市，當時的總統蔡英文仍多次強調，要全力以赴，再次主辦國際綜合性運動賽事，並喊出「以舉辦史上最成功的世壯運為目標」，如今在台北市長蔣萬安成功邀請NVIDIA創辦人黃仁勳出席開幕盛會，總統府才臨時讓副總統蕭美琴更改行程參加，彷彿只是為了「蹭黃仁勳」的光環。

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